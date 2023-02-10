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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شركته غير قانونية.. التحقيق مع إيلون ماسك

إيلون ماسك
إيلون ماسك

تحقق وزارة النقل الأمريكية (DOT) في شركة نورالينك التي يملكها إيلون ماسك بشأن مزاعم بأن الشركة نقلت بشكل غير قانوني مسببات الأمراض الخطرة.

جاء التحقيق رداً على ادعاءات من لجنة الأطباء للطب المسؤول (PCRM) ، والتي ذكرت أن شركة ماسك قامت بتعبئة ونقل الشرائح المزروعة بشكل غير آمن من أدمغة القرود التي ربما تكون قد أصيبت بالعدوى.

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كتبت PCRM ، وهي مجموعة مناصرة لرعاية الحيوان ، إلى وزير النقل بيت بوتيجيج في وقت سابق يوم الخميس لتنبيهها بالسجلات التي حصلت عليها بشأن هذه المسألة من جامعة كاليفورنيا في ديفيس ، وفقًا لرويترز.

تشير الرسائل إلى أن الشرائح لم يتم تطهيرها وتعبئتها بشكل صحيح ، وبالتالي تحمل مسببات الأمراض التي يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة للإنسان المصاب.

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يأتي التحقيق الأخير بعد أشهر من المزاعم ضد شركة Neuralink ، والتي قيل إنها انتهكت قوانين رعاية الحيوان بـ "التجارب الفاشلة".

نورلينك هي شركة لزرع الدماغ تعمل على التكنولوجيا للأشخاص المصابين بالشلل النصفي ، والتي من شأنها أن تساعدهم في التحكم في أجهزة الكمبيوتر بأذهانهم.

 

إيلون ماسك نورالينك

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