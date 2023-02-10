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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حدث لم يسبق له مثيل في الشمس يثير حيرة العلماء

صدى البلد

على ما يبدو أن الأرض والشمس على موعد مع الأحداث المحيرة والاستثنائية، ففي حدث  لم يسبق له مثيل أثار حيرة العلماء، فقد التقطت وكالة ناسا لحظة انكسار قطعة من القطب الشمالي للشمس.

يُظهر مقطع فيديو خيطًا عملاقًا من البلازما ، أو الغاز  ينطلق من الشمس ، ويفصل ثم يدور في دوامة قطبية ضخمة.

بينما يحير علماء الفلك ، فإنهم يتوقعون أن هذا له علاقة بانعكاس المجال المغناطيسي للشمس الذي يحدث مرة واحدة في كل دورة شمسية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ونشرت متنبئة الطقس الفضائي "تاميثا سكوف" مقطع الفيديو على تويتر ، وقالت إن المقطع التقطه مرصد سولار ديناميكس التابع لناسا.

شارك سكوف في تغريدة:"تحدث عن الدوامة القطبية المواد من البروز الشمالي انفصلت للتو عن الخيط الرئيسي وهي الآن تدور في دوامة قطبية ضخمة حول القطب الشمالي لنجمنا".

تصف ناسا الشعيرات الشمسية بأنها سحب من الجسيمات المشحونة التي تطفو فوق الشمس ، مرتبطة بها بواسطة قوى مغناطيسية.

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قال عالم الفيزياء الشمسية سكوت ماكينتوش ، نائب مدير المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي في بولدر ، كولورادو ، لموقع ProfoundSpace.org: "بمجرد كل دورة شمسية ، تتشكل عند خط عرض 55 درجة وتبدأ في السير نحو القطبين الشمسيين".


بينما لاحظ علماء الفلك سابقًا خيوطًا تنفصل عن الشمس ، فهذه هي المرة الأولى التي يدور فيها الخيوط الرفيعة للمنطقة في زوبعة.

ناسا

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