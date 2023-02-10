جرعة مخدرات زائدة .. كشف غموض العثور على جثة شاب بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية تشريح جثة شاب عثر عليها في أحد الشوارع بشبرا الخيمة، لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور علي الجثة لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة هل الوفاة حدثت في مكان العثور عليها أم حدثت في مكان آخر، وتم نقلها إلى هذا المكان.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بالعثور علي جثة شاب في أحد الشوارع بشبرا الخيمة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعي م ع ه في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبتفتيش الجثة عثر على متعلقاته الشخصية.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية، وأن المتوفى معروف إدمانه للمواد المخدرة وخاصة الهيروين، ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة هو تعاطيه لجرعة مخدرات زائدة وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.