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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مضروب بآلة حادة.. العثور على جثة شاب داخل الأرض الزراعية بالإسماعيلية

صدى البلد

عثرت القوات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية علي جثة شاب داخل الأرض الزراعية بمركز ومدينة التل الكبير.

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وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد وجود وجود جُثمان لشاب مُلقى داخل الأراضي الزراعية، وبه جروح قطعية عميقة متفرقة بفروة الرأس، يُشتبه أنها ناتجة من آلة حادة، وادي الملاك في مزارع عزبة العرب أمام مدرسة عايد.

تم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى أبو خليفة بعد التنسيق مع الطواريء.

ومن المقرر أن يتم إيداعه بمشرحة مستشفى أبو خليفة لحين صدور أمر النيابة لإجراء الصفة التشريحية.

محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية الأراضى الزراعية محمود عاشور مدير امن الاسماعيلية امن الاسماعيلية مستشفي ابو خليفة مدينة التل الكبير

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