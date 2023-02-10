مضروب بآلة حادة.. العثور على جثة شاب داخل الأرض الزراعية بالإسماعيلية

عثرت القوات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية علي جثة شاب داخل الأرض الزراعية بمركز ومدينة التل الكبير.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد وجود وجود جُثمان لشاب مُلقى داخل الأراضي الزراعية، وبه جروح قطعية عميقة متفرقة بفروة الرأس، يُشتبه أنها ناتجة من آلة حادة، وادي الملاك في مزارع عزبة العرب أمام مدرسة عايد.

تم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى أبو خليفة بعد التنسيق مع الطواريء.

ومن المقرر أن يتم إيداعه بمشرحة مستشفى أبو خليفة لحين صدور أمر النيابة لإجراء الصفة التشريحية.