عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جلب الحبيب ورد المطلقة..دجال بقصر النيل يواجه عقوبة المشدد 7 سنوات

دجال- أرشيفية
دجال- أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط دجال لقيامه بمزاولة أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين، حيث تبين وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والتى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى .

 بإجراء التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها ، و تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة .

وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عن عبر شبكة "الإنترنت" مقابل مبلغ مالى ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

txt

جلب الحبيب ورد المطلقة.. سقوط دجال بقصر النيل لاتهامه بالنصب على المواطنين

txt

جلب الحبيب ورد المطلقة.. تفاصيل سقوط أشهر دجال بالاسكندرية

 

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

عقوبة النصب الالكتروني

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء الالكتروني ومنها بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة بالقانون، الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

دجال نصب فيس بوك اعمال الدجل شعوذة قانون العقوبات جرائم النصب حبس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

شاهد.. رد فعل شيكابالا بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

سبب هزيمة الزمالك.. تعامل غريب بين فيريرا وأسامة نبيه

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

أسباب غلق أشهر مطعم سمين في القاهرة وحكايته مع عادل إمام

ترشيحاتنا

كارثة كبرى تتسبب في تشرد مئات البريطانيين.. ما القصة ؟

هبوط شديد في سعر الذهب عالميا

اليوم.. بدء عرض مسلسل حكايات جروب الدفعة على هذه القناة

الطلاب يتوافدون على مدارس 12 محافظة في أول يوم دراسة بالترم الثاني

فتح كوبري فيصل المؤدي إلى شارع السودان أمام حركة السيارات

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرح مؤمن الهلاوي اتقلب جنازة.. وفاة عريس في القاعة تشعل السوشيال ميديا

لأول مرة.. مباراة ملاكمة بين كفيف ومُبصر في بريطانيا

قبل شهر رمضان..كيفية تخزين الطعام بأمان في الفريزر؟

حشرة غريبة تغزو أحد ملاعب مكة المكرمة |شاهد

فيديو

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ