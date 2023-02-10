فرص عمل مميزة.. 120 وظيفة شاغرة لذوي الهمم والمؤهلات المتوسطة

يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل جيدة تتناسب مع تخصصاتهم والمؤهلات الحاصلين عليها، وبشكل مستمر تعلن وزارة القوى العاملة عن وظائف مميزة للجميع .

فرص عمل القوي العاملة

عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أعلنت وزارة القوي العاملة عن وظائف شاغرة بإحدي الشركات لذوي الهمم بالقاهرة، من أصحاب الإعاقة السمعية وحملة المؤهلات المتوسطة.

وتأتي فرص عمل القوي العاملة ضمن مبادرات الوزارة من أجل توفير وظائف لذوي الهمم فضلا عن برامج تدريبية مناسبة لهم.

120 فرص عمل خالية

120 فرصة عمل أعلنت عنها وزارة القوي العاملة لذوي الهمم في إطار دمجهم بالمجتمع حيث يتم الحاجة لشغل مهنة عامل نسيج بالتعاون مع أحدي الشركات .

شروط التقديم على فرص عمل القوي العاملة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة عامل نسيج والتي تتضمن مايلي :-



- تتطلب فرص عمل للشباب ذوي الإعاقة السمعية، أم يكون سن المتقدم من 18 إلى 30 عاما

- أن يكون المتقدم إلى الوظائف الشاغرة لذوي الهمم.

- أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط وفقاً لوزارة القوى العاملة المصرية، بنسبة 5 % إعاقة سمعية.

- يحصل الملتحق بالوظيفة على راتب يبدء من 2943 جنيهاً كراتب أساسي

- الحصول علي بدلات وحوافز شهرية

- توفر الشركة للملتحق فى فرص العمل تأمين صحي واجتماعي

طريقة التقديم على فرص عمل القوي العاملة

ويمكن للراغبين في التقديم على فرص عمل القوي العاملة التوجه للإدارة العامة للتشغيل بديوان عام الوزارة على العنوان الآتي «3 شارع يوسف عباس مدينة نصر محافظة القاهرة.

وتأتي فرص عمل القوي العاملة لدمج ذوي الهمم فى المجتمع وتوفير وظائف مناسبة لهم تٌوفر الوظيفة بدلات وحوافز شهرية للعاملين، علاوة على الراتب الأساسي الذي يصل إلى 2934 جنيهاً.