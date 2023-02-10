عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرص عمل مميزة.. 120 وظيفة شاغرة لذوي الهمم والمؤهلات المتوسطة

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل جيدة تتناسب مع تخصصاتهم والمؤهلات الحاصلين عليها، وبشكل مستمر تعلن وزارة القوى العاملة عن وظائف مميزة للجميع .

فرص عمل القوي العاملة

عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أعلنت وزارة القوي العاملة عن وظائف شاغرة بإحدي الشركات لذوي الهمم بالقاهرة، من أصحاب الإعاقة السمعية وحملة المؤهلات المتوسطة.

وتأتي فرص عمل القوي العاملة ضمن مبادرات الوزارة من أجل توفير وظائف لذوي الهمم فضلا عن برامج تدريبية مناسبة لهم.

txt

مرتب يصل لـ6000 جنيه.. فرص عمل ذهبية للشباب| أعرف الشروط

txt

راتب يصل 6 آلاف .. فرص عمل ذهبية فى كافة التخصصات| الحق قدم

120 فرص عمل خالية

120 فرصة عمل أعلنت عنها وزارة القوي العاملة لذوي الهمم في إطار دمجهم بالمجتمع حيث يتم الحاجة لشغل مهنة عامل نسيج  بالتعاون مع أحدي الشركات .

شروط التقديم على فرص عمل القوي العاملة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة عامل نسيج والتي تتضمن مايلي :- 

- تتطلب فرص عمل للشباب ذوي الإعاقة السمعية، أم يكون سن المتقدم من 18 إلى 30 عاما

- أن يكون المتقدم إلى الوظائف الشاغرة لذوي الهمم.

- أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط وفقاً لوزارة القوى العاملة المصرية، بنسبة 5 % إعاقة سمعية.

- يحصل الملتحق بالوظيفة على راتب يبدء من 2943 جنيهاً كراتب أساسي

- الحصول علي بدلات وحوافز شهرية

- توفر الشركة للملتحق فى فرص العمل تأمين صحي واجتماعي

طريقة التقديم على فرص عمل القوي العاملة

ويمكن للراغبين في التقديم على فرص عمل القوي العاملة التوجه للإدارة العامة للتشغيل بديوان عام الوزارة على العنوان الآتي «3 شارع يوسف عباس مدينة نصر محافظة القاهرة.

txt

فرص عمل برواتب مجزية وإقامة وإعاشة في شرق العوينات بالوادي الجديد

txt

وظائف «القوى العاملة».. فرص عمل برواتب تصل إلى 6000 جنيه| تفاصيل

وتأتي فرص عمل القوي العاملة لدمج ذوي الهمم فى المجتمع وتوفير وظائف مناسبة لهم تٌوفر الوظيفة بدلات وحوافز شهرية للعاملين، علاوة على الراتب الأساسي الذي يصل إلى 2934 جنيهاً.

فرص عمل فرص عمل القوي العاملة تفاصيل فرص عمل القوي العاملة شروط فرص عمل القوي العاملة القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

كان غلبان ومؤدب.. سيدة أطفيح تروي قصة جريمة قتل عشيقها لزوجها

25 ألف جنيه لكل مطلقة.. وطريقة الاستفادة من معاش شهرى بالأوراق والمستندات

الفارق الوحيد.. كولر يكشف سبب الهزيمة من ريال مدريد

موضوعات متعلقة

وظائف خالية بمترو الانفاق..الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

وظائف خالية .. 80 فرصة عمل لذوي الهمم في شركتين بالمنيا

ترشيحاتنا

الصحة: وفاة 2 وإصابة 23 آخرين في انهيار عقار بالبحيرة

زيرو لـ أفشة .. حسين الشحات أفضل لاعب عربي في مونديال الأندية

بيان عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بعد زلزال تركيا وسوريا

السيسي يتلقي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني

بينهم سيدة .. مقتل مزارع وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة ثأرية بقنا

فيتوريا وميكالي يحضران ودية منتخب الشباب وجنوب السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| هذه الأبراج لا تعرف الرحمة...نصائح هاني الناظر للتخلص من التجاعيد... نيرمين الفقي تثير الجدل على العجلة

بفستان جرئ… شاهيناز تثير ضجة بهذا الفيديو| شاهد

اليوم العالمي للبقول .. 5 مخاطر عند الإفراط في تناولها لن تتوقعها

ولدتها أمها تحت الأنقاض وماتت ودول العالم تود تبنيها.. قصة مؤثرة للرضيعة السورية آية

فيديو

انفراجة قريبة في الأسعار.. ماذا سيحدث في أسعار البيض والدواجن؟

تراجع الدولار عالميا.. ماذا يحدث في الأسعار؟

عليه 10 سنوات سجن.. قصة البلوجر لوشا بعد ضبطه في قضية خطف

لا تنخدعوا.. رسالة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ