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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقاماً لوفاة ابنه.. زوج يفقأ عين زوجته في المحلة وأسرتها تتهمه بالجنون|القصة الكاملة

صدى البلد

سادت حالة من الحزن، بين صفوف الأسر والعائلات داخل قرية نمرة البصل بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عقب تجرد زوج في العقد السادس من عمره من كافة المشاعر الإنسانية باعتدائه على زوجته بالضرب المبرح بالأيدي حتى أفقدها الوعي مما تسبب في فقدها حاسة البصر بنسبة 100٪ انتقاما منها بدعوى تورطها في وفاة ابنه 21 عاما  للتقصير في رعايته.

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و يواصل ضباط مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية جهودهم لمطاردة الزوج الهارب مرتكب الواقعة لتقديمه للعدالة وعرضه علي النيابة العامة.

يفقأ عين زوجته


في المقابل مازالت الزوجة الضحية طريحة الفراش داخل قسم الرمد طوارئ مستشفي المنصورة لإسعافها وإنقاذ حياتها من الموت.

في ذات السياق كشف شهود عيان من أهالي قرية نمرة البصل أن الزوج المتهم بارتكاب الواقعة قد وصل به الحال إلي مرحلة الجنون بعدما توفي ابنه فجأة  الأمر الذي دفعه إلي إيهام نفسه أن الأم وراء وفاته مما جعله يتعدى عليها ويتسبب في فقأ عينيها وفقد حاسة الإبصار بنسبة 100٪.

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وكانت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة السيدة "ياسمين. م"38 سنة ربة منزل ضد زوجها "محمود .ج"52 سنة يفيد بتعدية بالضرب المبرح علي زوجته وأم أبنائه الثلاثة بالأيدي وصفعها علي وجهها مما تسبب في فقأ عينيها وافقدها حاسة البصر .
وتابعت أسرة الضحية أن ابنتهم تعرضت للضرب المبرح كاد أن يفتك بحياتها ولكن العناية الإلهية أنقذت حياتها ولكنها تعاني حاليا من ظروف نفسية وتمر بوعكة صحية حادة داخل قسم الرمد طوارئ مستشفي المنصورة الجامعي .

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كما شكل فريق بحث جنائي قاده  اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية  ومكون من كل من  العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والمقدم محمد برلسي مفتش مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية للانتقال إلي موقع الحادث لسرعة ضبط المتهم.

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كما يواصل  الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة  العمل ليلا ونهارا  مكثفا من جهوده لضبط المتهم الهارب بكافة منازل والأماكن محتمل التردد عليها .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب .

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