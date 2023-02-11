أكثر 5 سيارات مبيعات مجمعة محليًا في السوق المصرى

أعلن منذ ايام مجلس معلومات سوق السيارات أميك ، عن تقرير جديد له ، يوضح نسب بيع جميع المركبات التى تم تداولها بالسوق المحلى خلال عام 2022 الماضى .

واوضح مجلس معلومات سوق السيارات أميك ، فى تقريره عن نسب مبيعات السيارات المجمعة محليًّا ، والتى تصدرتها السيارة نيسان صنى ثم السيارة شيري أريزو 5 .

وخلال التقرير التالى سنتعرف على اكثر 5 سيارات مبيعات مجمعة محليًا فى السوق المصرى وفق تقرير الأميك .

1- نيسان صني

نيسان صني

تم بيع 16.8 الف سيارة نيسان صني ، ومن المعروف ان موديل 2023 يستمد قوته من محرك بقوة 108 حصان، بسعة 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، ونوعين من "الجير بوكس"، الأول يدوي مانيوال خماسي السرعات، بينما يأتي النوع الثاني أوتوماتيك رباعي السرعات.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة نيسان صني موديل 2023 نحو 180 كيلومترا في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة قدرها 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تقدر مدتها بـ 12.5 ثانية.

اما عن اسعار السيارة نيسان صنى :

- مانيوال / بيز لاين 2022 بسعر 218,400 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين 2022 بسعر 239,500 جنيه

- أوتوماتيك / MIDLINE 2022 بسعر 253,000 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2022 بسعر 264,000 جنيه

- مانيوال / بيز لاين 2023 بسعر 388,400 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين 2023 بسعر 419,500 جنيه

- أوتوماتيك / PLUS 2023 بسعر 440,000 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2023 بسعر 454,000 جنيه

2- شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تم بيع 6.7 آلاف سيارة ، وتستمد السيارة من محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 114 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلع 141 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

وتقدم الفئة الاولى بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، وحصلت الفئات الأخرى على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء طراز CVT من 7 سرعات، وتستطيع الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون في فترة تستغرق 11.5 ثانية .

اما عن اسعار السيارة شيرى اريزو 5

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2022 بسعر 337,000 جنيه

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعر 365,000 جنيه

- أوتوماتيك AT / BASELINE LEATHER 2022 بسعر 371,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 395,000 جنيه

- أوتوماتيك / AT / BASELINE LEATHER / CVT 2023 بسعر 405,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعر 430,000 جنيه

3- شيري تيجو 3

شيري تيجو 3

تم بيع 5.7 ألف سيارة، وتستمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 أوامر التسارع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي CVT "دفع امامي"، مدعوم بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر.

اما عن اسعار السيارة شيرى تيجو 3

- أوتوماتيك 2022 بسعر 471,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعر 509,000 جنيه

4- بى واي دي F3

بى واي دي F3

تم بيع 5.3 آلاف سيارة وتستمد قوتها من خلال محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، وبعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، و ناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى مكون من 5 نقلات، والاخر اوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات خاص بالفئة الثانية .

وتتسارع السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 ، لـ 100 كم/ساعة من وضع الثبات خلال مدة تستغرق 12.1 ثانية، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة .

اما عن اسعار السيارة بى واى دى F3 :

- مانيوال 2022 بسعر 229,500 جنيه

- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2022 بسعر 259,500 جنيه

- مانيوال 2023 بسعر 340,000 جنيه

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2023 بسعر 385,000 جنيه

5- شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تم بيع 4.5 آلاف سيارة ، و تأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بقدرات فنية تتمثل في ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 145 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر.

اما عن اسعلر السيارة شيرى تيجو 7

- أوتوماتيك / BASELINE 2022 بسعر 549,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 590,000 جنيه

- أوتوماتيك / BASELINE 2023 بسعر 590,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 640,000 جنيه