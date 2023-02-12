انبهر بالحضارة المصرية.. ماذا كتب رئيس كرواتيا في زيارته لمعبدي أبوسمبل بأسوان؟

معبدا رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، حكاية أثر تظل خالدة أمد الدهر بما تجسده من تاريخ أصيل مدون على جدران أعظم المعابد الصخرية المنحوتة فى العالم.

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الزائرين لهذا المعبد الأثرى الكبير، وهو رئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش، وقرينته سانيا ميلانوفيتش، والذى قام فى جولة سياحية بزيارة معبدى رمسيس الثانى ونفرتارى ضمن جولة بعدد من المزارات السياحية بمختلف المدن المصرية.

معبدى رمسيس الثانى

تدوينة رئيس كرواتيا لمعبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل

وحرص رئيس جمهورية كرواتيا فى زيارته التاريخية على تدوين كلمات تذكارية فى دفتر كبار زوار معبد أبوسمبل، وذلك عقب استماعه لشرح مفصل عن تاريخ ومكونات معبدى أبو سمبل من الدكتور عبد المنعم سعيد، المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان.

فيما قام الدكتور أحمد فرمان مستشار محافظة أسوان للسياحة والآثار والهوية البصرية، وأيضاً سيد سعدى رئيس مدينة أبو سمبل السياحية بتقديم درع المحافظة للرئيس الكرواتى نيابة عن محافظ أسوان، بجانب تقديم مجموعة من الهدايا التذكارية لحرمه تعبيراً عن التراث الأسوانى والفرعونى الأصيل.

وقد جاء ما كتبه الرئيس الكرواتى فى تدوينته بدفتر كبار الزوار: "إنه من عظيم فخرى أن أكون هنا لزيارة هذا المعبد الرائع الذى يحبس الأنفاس، هذا الأثر الرائع الذى استطاع أن يصمد ها هنا لآلاف السنين وسيبقى للأبد منارة للبشرية جمعاء ، شكراً لمنظمة اليونسكو والمجتمع الدولى "العالم أجمع" الذى استطاع أن ينقذ هذا المعبد ليظل باقى للأجيال القادمة".

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان، والمكلف بمرافقة وتقديم الشرح الوافى للرئيس الكرواتى خلال زيارته لمعبد أبوسمبل أن رئيس كرواتيا أبدى سعادته وانبهاره بما شاهده من عظمة الحضارة المصرية القديمة المجسدة داخل معابد أبوسمبل خلال جولته داخل معبدى رمسيس ونفرتارى والتى استغرقت نحو ساعة ونصف، كما أن الرئيس الكرواتى اختار أبو سمبل كواجهة سياحية مفضلة فقط فى جنوب مصر، بجانب مزار وحيد آخر فى محافظة الأقصر.

حكاية أثر

تدوينة رئيس كرواتيا لمعبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد أن الرئيس زوران ميلانوفيتش، أبدى تطلعاته لزيادة السائحين الزائرين لمصر بشكل عام وتضاعف أعدادهم عن الموجودة حالياً لأكثر من 11 مليون سائح خلال العام الواحد، فى ظل ما لمسه من مقومات سياحية عالية داخل مصر.

وقد جاء ذلك فى إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، وعقب لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن زيارته لمصر قام الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا الصديقة ، والسيدة حرمه سانيا ميلانوفيتش.

ورحب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ضيف مصر العزيز لعاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب الأفريقى، ولأكبر المعابد الصخرية فى العالم ، والتى تشهد ظاهرة تعامد الشمس الفريدة من نوعها منذ 33 قرناً ، وتتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر إحتفالًا ببدء موسم الحصاد ، والأخرى يوم 22 فبراير إحتفالاً بموسم الفيضان والزراعة مما يجسد التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريين فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير.

وأكد المحافظ أن أسوان مستعدة دائماً لإستقبال حركة السياحة الكرواتية، وأيضاً من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالمقومات السياحية والتنوع الفريد من أنماط سياحية متنوعة تشمل السياحة الثقافية والأثرية والبيئية والعلاجية والسفارى والصيد ومراقبة الطيور، بالإضافة إلى الإستمتاع بالطبية الخلابة والطقس الدافئ.