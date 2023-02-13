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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اتحاد الكتاب العرب يشكر شيخ الأزهر لجهوده في حفظ الهوية ونشر الوسطية

لقاء شيخ الأزهر باتحاد
لقاء شيخ الأزهر باتحاد الكتاب

وجه الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، نيابة عن اتحادات الكتاب العربية وروابطها وجمعياتها وأسرها ومجالسها الممثلين لخمسة عشر دولة عربية، الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لجهوده المخلصة وحواره المثمر والبناء والهادف لحفظ الدين واللغة.

وشدد الاتحاد على دعمه الكامل لشيخ الأزهر ومؤسسة الأزهر الشريف، هذه المؤسسة العظيمة ذات المكانة السامية في وجدان كل مسلم، فيما يبذلونه من جهود كبيرة مخلصة في خدمة الدين والوطن، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف ظل عبر تاريخه حافظا للقيم الإسلامية النبيلة، ومعبرا عن الإسلام الوسطي، وحصنا للوطنية المصرية، وواحة للعروبة والإسلام.

وأكد الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، في رسالة رسمية موجهة لفضيلة الإمام الأكبر، أنهم لن يتوانوا عن دعم جهود شيخ الأزهر للحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية في مواجهة حملات التغريب، ومعهم من يمثلهم من عشرات الآلاف من الشعراء والروائيين والقصاصين والمترجمين والنقاد والأدباء والمفكرين وكل أصحاب الكلمة المخلصة، إسهاما منهم في القيام بواجبهم في مساعدة الأزهر الشريف على أداء رسالته الساعية لحفظ مقومات الهوية، معبرين عن وافرة المحبة والامتنان لفضيلة الإمام الأكبر ولمؤسسة الأزهر الشريف العريقة.

يذكر أن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب هو تجمع عربي أدبي يضم خمسة عشر كيانا ممثلا للاتحادات والروابط والنوادي الأدبية في الأقطار العربية، تأسس في عام 1954، وتصدر عنه مجلة فصلية تعبر عن أهدافه وتنشر الإنتاج الأدبي والفكري للأدباء والكتاب العرب، كما أنه يختص بعقد الندوات الثقافية في الدول العربية، والعمل على تعزيز حقوق الكتّاب العرب وضمانها، وتشجيع التعاون الثقافي بين الدول العربية وتمتين الصلات بين الاتحادات والروابط وتبادل الخبرة بينها.

الاتحاد العام للكتاب الإمام الاكبر شيخ الأزهر الدين

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