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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يصح صيام من أكل أو شرب ناسيا في النافلة؟ دار الإفتاء تجيب

الصيام
الصيام

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "كنت صائم اليوم وشربت ناسيا ، فهل صيامي صحيح أم فسد؟

 

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وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الصيام صحيح، فإذا صام المسلم وأكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، ويستوي في ذلك صيام النافلة أو صيام الفريضة.

الأكل أو الشرب ناسيا

كما أجاب الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال في أحكام الصيام خلال شهر رمضان وهو "ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان؟

وقال الشيخ محمد العليمي، في فيديو لصدى البلد، إن الصوم صحيح لمن أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فالنبي الكريم يقول في حديثه الشريف "من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".

وأشار إلى أنه لا يجب على هذا الصائم الناسي، أن يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم، بالرغم من أنه أكل أو شرب في نهار رمضان.

وأوضح، أنه لو تذكر أنه صائم والطعام في فمه، فيجب على الصائم شرعا أن يخرج الطعام من فمه، فلو أكل هذا الطعام بعدما تذكر أنه صائم ففي هذه الحالة بعينها يجب عليه أن يكمل يومه وهو صائم وعليه قضاء يوما آخر بدلا من هذا اليوم.

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