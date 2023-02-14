أمطار غزيرة تغرق شوارع محافظة مطروح |تفاصيل

تشهد محافظة مطروح أمطارا غزيرة إلى متوسطة على مدن مطروح ومنطقة الساحل الشمالي.



حيث شهدت مدينة مرسي مطروح والحمام أمطارا غزيرة كما شهدت مدن النجيلة وبراني والضبعة أمطار متوسطة.



ومن المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار تتأثر بها البلاد بداية من غد الثلاثاء حتى يوم الأربعاء

فمع أولى ساعات صباح الثلاثاء يتعمق منخفض جوي علوي يرافقه هطول للأمطار على المدن الساحلية ومناطق متفرقة من الدلتا والقاهرة الكبرى.



خلال ساعات الصباح الأولى تتأثر المدن الساحلية بالأمطار تشتد في قوتها خلال فترة الظهيرة لتكون غزيرة على أغلب مدن الساحل الشمالي (الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح) وتمتد السحب الماطرة حتى مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى بعد الظهر لكن تقل قوة الأمطار لتكون متوسطة إلى خفيفة على أغلب مناطق الدلتا والقاهرة ماعدا شمال الدلتا وغرب الدلتا (كفر الشيخ والبحيرة) ثم تتلاشى السحب تدريجيا مع أولى ساعات مساء الثلاثاء.



وتتجدد الأمطار مرة أخرى يوم الأربعاء لكن تقل حدتها على المدن الساحلية لتكون متوسطة إلى خفيفة وتقل حدة الأمطار تدريجيا كلما تعمقت السحب للداخل لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق الدلتا والقاهرة الكبرى.