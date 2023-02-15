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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النرويج ترفض قرار الاحتلال بــ"شرعنة" بؤر استيطانية

 

 

عبرت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، عن رفض بلادها وإدانتها قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بشأن "شرعنة" بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت  هويتفيلدت  في بيان صحفي، إن بلادها تعارض قرار إسرائيل "شرعنة" تسع بؤر استيطانية في الضفة المحتلة، إضافة لخطط بناء آلاف الوحدات الإستيطانية الجديدة في المستوطنات القائمة.

وأضافت أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي ويجب وقفها، مشيرة إلى ان هذه القرارات تأتي في وقت تتعرض فيه المجتمعات والقرى الفلسطينية في الضفة لخطر التهجير القسري.

وأعربت عن قلقها بشأن حجم المعاناة الإنسانية، التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون بسبب الهجمات المتكررة وفقدان الأرواح، مؤكدة ضرورة أن تتخذ السلطات الإسرائيلية خطوات لتجنب المزيد من التصعيد والتراجع عن هذه القرارات، التي تقوض احتمالات حل الدولتين وستؤدي حتما إلى مزيد من الصراع.

وفي وقت سابق، أعلنت كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك، عن معارضتهم أي تحركات أحادية تفاقم التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الأربعة: “قلقون إزاء إعلان إسرائيل بخصوص المستوطنات”.

وأضاف البيان، عن وزراء خارجية الدول الأربعة: “ نعرب عن معارضتنا لأي تحركات أحادية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

كما أبدى وزراء الخارجية "انزعاجهم الشديد" بشأن إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها المضي قدما في بناء نحو 10 آلاف وحدة استيطانية.

وأشار البيان المشترك، إلى أن هذه السياسة “ستؤدي إلى تفاقم التوتر وتقويض جهود تحقيق حل الدولتين”.
 

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