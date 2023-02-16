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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موتها وسرق دهبها عشان يتجوز.. تفاصيل مقتل "إيمان" على يد سلفها بالقليوبية

المجني عليها
المجني عليها

لم تتوقع إيمان مجدى أن القدر سطر لها هذه النهاية المأساوسة وأن نهايتها سوف تكون بسبب الغدر والخيانة حيث لقيت مصرعها على يد شقيق زوجها لسرقة مصوغاتها الذهبية.

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الرغبة في الزواج دفعت المتهم لارتكاب جريمته بعد أن خطط لها وقام بالتربص لزوجة شقيقه فى " بير السلم " عقب عودتها من عملها وقام بخنقها والتخلص منها وسرقة مصوغاتها الذهبية لإتمام زفافه حيث قام بالقاء الجثة فى الرشاح ظنا أن جريمته لن تنكشف واستطاعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض الواقعة وضبط المتهم.

حزن بين أسرة المجنى عليها

من ناحية اخرى سادت حالة من الحزن بين أسرة وأقارب وزملاء المجنى عليها ، وقال والد المجنى عليها أن نجلته متزوجة منذ 16 عاما وكان المتهم دائم الخلاف معها بسبب سرقاته المتعددة لها، رغم أنها ساهمت في تربيته في صغره ولكنه نسي لها كل ذلك وقتلها بلا رحمة، وحرم أطفالها الثلاثة منها.
وأشارالى أن المتهم كان خارج دائرة الشك وأنه كان يبحث معهم عنها ولكن عندما أحس بقرب اكتشافه من فحص الكاميرات بالمنطقة هرب حتى ألقت أجهزة الأمن عليه.

الضحية تعمل ممرضة بمستشفى قليوب

فيما أوضح عدد من أقارب المجني عليها أن الضحية اختفت الخميس الماضي وآخر مرة شوهدت فيها وهي تخرج من عملها وتم العثور على الجثة الأحد الماضي في رشاح قرية أبو سنة بقليوب، وتبين أن شقيق زوجها قتلها ، مؤكدين أنها كانت محبوبة من الجميع وخادمة لكل من يعرفها حيث كانت تعمل في مستشفى قليوب.
كان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد سامي مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة داخل شيكارة ملقاة برشاح قرية أبوسنة، دائرة قسم شرطة قليوب.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، قيام شخص يدعى حسن. ك حداد بالتخلص من زوجة شقيقه تدعى إيمان. م لسرقة مشغولاتها الذهبية لمروره بضائقة مالية حيث كان يستعد لإتمام زفافه،، فقام بقتلها واستولى على مصوغاتها الذهبية والهاتف المحمول، وتخلص من الجثة بوضعها داخل شيكارة وألقاها برشاح قرية "أبو سنة" دائرة القسم.

ضبط المتهم واعترافه بالواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد حسام أمين، والرائد محمود هشام معاوني المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقرا بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن المسروقات مشغولات ذهبية وهاتف محمول وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسه.

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إيمان الأجهزة الامنية مديرية أمن القليوبية القليوبية أمن القليوبية شبرا الخيمة

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