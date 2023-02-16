عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض صادمة لمرضه.. أسباب وفاة مراسل أون سبورت

وفاة محمد غندر مراسل
وفاة محمد غندر مراسل اون سبورت

كشف الدكتور جمال شعبان استشاري القلب و عميد معهد القلب السابق عن سبب وفاة محمد غندر مراسل اون سبورت.


وقال جمال شعبان من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنا لله وانا إليه راجعون

لا يستطيعون توصية  ولا إلي أهلهم يرجعون محمد غندر 
مراسل on time sports في بورسعيد في ذمه الله 
بالسكتة القلبية وموت القلب المفاجئ ربنا يرحمه ويغفر له 
ويسكنه فسيح جناته.

وفاة محمد غندر مراسل اون سبورت

 

وتشكل النوبات القلبية غالبية الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO) ، يُفقد حوالي 18 مليون شخص كل عام بسبب أمراض القلب.

ويلفت انتباهنا نحو فهم الأسباب الرئيسية وراء هذا المرض الفتاك.

أسباب السكتة القلبية 

 

وتختلف السكتة القلبية المفاجئة عن النوبة القلبية؛ حيث يتم حظر تدفق الدم إلى جزء من القلب. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي النوبة القلبية في بعض الأحيان إلى اضطراب كهربائي يؤدي إلى توقف القلب المفاجئ، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.
 


وإذا لم يتم علاج السكتة القلبية المفاجئة على الفور، فقد تؤدي إلى الوفاة، وقد يحتاج الشخص إلى الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) ، باستخدام مزيل الرجفان أو حتى الضغط على الصدر ويحسن فرص النجاة حتى وصول الطوارئ له.


أعراض السكتة القلبية 


وتعتبر علامات السكتة القلبية المفاجئة فورية وجذرية؛ حيث ان هناك بعض أعراض يمكن أن تنذر بالإصابة بالسكتة القلبية، إذا كانت لديك أي من المُؤشِّرات أو الأعراض التالية، فاتصل برقم الطوارئ أو المساعدة الطبية الطارئة، وتشمل:
انهيار مفاجئ
لا نبض
لا تنفس
فقدان الوعي

 

 السكتة القلبية 


وعلى الرغم من أن السكتة القلبية المفاجئة تحدث غالبًا دون سابق إنذار، إلا أن هناك بعض العلامات والأعراض الأخرى التي يمكن ان تظهر قبل السكتة القلبية المفاجئة وعند ظهورها يجب الاتصال بالطوارئ على الفور، وقد تشمل :


عدم الراحة ألم أو انزعاج في الصدر
ضيق في التنفس
ضعف
ضربات القلب السريعة غير المنتظمة أو الخفقان 
أزيز غير مبرر
الإغماء أو الإغماء القريب
الدوار أو الدوخة

ويمكن الوقاية من خطر إصابتك بـ السكتة القلبية المفاجئة عن طريق إجراء فحوصات منتظمة وفحص أمراض القلب والعيش بأسلوب حياة صحي للقلب، وعند الشعور بعدم الارتياح من ضربات القلب فيجب الذهاب إلى الطبيب والذي سوف يطب منك بعض الإختيار كـ تحاليل الدم ، والأشعة السينية الصدر، مخطط صدى القلب، ومسح نووي، و قسطرة الشريان التاجي لكي يحدد الطبيب سبب المشكلة التي تواجهها .


وجدت دراسة بحثية أجراها باحثون هنود الأسباب البارزة للنوبات القلبية، "يتزايد انتشار مرض الشريان التاجي (CAD) في الهند بشكل تدريجي كما يتضح من البيانات أن أمراض القلب والأوعية الدموية (CVDs) كانت مسؤولة عن 28.1٪ من إجمالي الوفيات و 14.1٪ من إجمالي سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة (DALYs) في عام 2016 ، مقارنةً بـ 15.2٪ و 6.9٪ على التوالي عام 1990 "، كما جاء في تقرير الدراسة.


نشرت الدراسة بعنوان "عوامل الخطر الأيضية في أول دراسة عن متلازمة الشريان التاجي الحادة (MERIFACS)" في مجلة القلب الهندية.


ووجدت الدراسة أن مرض السكري ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الخصر إلى الورك هي الأسباب الرئيسية لمشاكل القلب.


درست الدراسة التي قادها كبير أطباء القلب الدكتور ب. هيجريف راو من مستشفى كيمس في حيدر أباد ما مجموعه 2153 مريضًا.


قال الباحثون: "في الممارسة السريرية الروتينية ، يتم توجيه التركيز عمومًا إلى تقييم عوامل الخطر التقليدية الرئيسية (CRF) ومكافحتها - مرض السكري ، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL-C) والتدخين" ، وأضافوا: تبدو عوامل الخطر التقليدية هذه وحدها غير كافية لتفسير ارتفاع مخاطر الإصابة بمتلازمة الشريان التاجي الحادة في الهند.

يقول الباحثون إن انخفاض مستوى كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL-C) ، وزيادة مؤشر كتلة الجسم (BMI) ، ونسبة الخصر إلى الورك (WHR) ، والدهون الثلاثية ، والسكري غير المضبوط بشكل كافٍ (يُعرف باسم الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي [HbA1c]> 7٪) تساهم أيضًا بشكل كبير في المخاطر ولكنها لا تحظى بالاهتمام الواجب في الممارسة السريرية الروتينية.


وأوضحوا أن السبب هو ، "على سبيل المثال ، HbA1c أقل استخدامًا لفحص وتشخيص مرض السكري نظرًا لارتفاع النفقات الشخصية عند مقارنتها بمستويات السكر في الدم بعد الأكل والصيام."


عوامل الخطر التقليدية للنوبات القلبية 


صنفت الدراسة عوامل الخطر إلى جزأين: عوامل الخطر التقليدية وعوامل الخطر الأيضية المحددة.
عوامل الخطر التقليدية هي: ارتفاع ضغط الدم حيث تم تشخيص المريض بارتفاع ضغط الدم لقراءة ضغط الدم أكثر من 130/85 ملم زئبق ، داء السكري ، ارتفاع LDL-C ، التدخين حيث كان المدخنون أفراداً.
دخنوا / استهلكوا أي نوع من أنواع التبغ في الاثني عشر شهرًا السابقة ، وشملوا أولئك الذين أقلعوا عن التدخين خلال العام الماضي.
كان هناك انتشار كبير لهذه العوامل ، وهو حوالي 93٪. لوحظ ارتفاع ضغط الدم في 41.7٪ من الناس ، ومرض السكري في 43.7٪ ، والتدخين في 29.5٪ ، وارتفاع LDL-C في 53.5٪ من الناس.


عوامل الخطر الأيضية المحددة


كانت عوامل الخطر الأيضية المحددة المشمولة في الدراسة هي:
مؤشر كتلة الجسم ، نسبة الخصر إلى الورك ، HDL-C ، فرط الدهون الثلاثية و HbA1c.
كانت نسبة انتشار هذه العوامل لدى المرضى 97٪ ، وهي نسبة أعلى بوضوح من عوامل الخطر التقليدية،  "كانت عوامل الخطر الأيضية التي شوهدت هي القيم غير الطبيعية لمؤشر كتلة الجسم في 1133 (52.6٪) ، نسبة الخصر إلى الورك (نسبة W: H) في 1641 (76.2٪) ، HbA1c في 787 (36.6٪) ، الدهون الثلاثية في 557 (25.9٪) و HDL-C في 1182 (54.9٪) ، "وجدت الدراسة.

تقتبس الدراسة من دراسة INTERHEART العالمية التي أجريت في 52 دولة في 262 مركزًا، هذه واحدة من دراسات التحكم الكبيرة التي أثبتت دور عوامل الخطر المختلفة في المساهمة في حدوث احتشاء عضلة القلب ومرض الشريان التاجي.


ربطت هذه الدراسة 9 عوامل خطر مع أكثر من 90٪ خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، ووجدت الدراسة أن "التدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة في منطقة البطن والمؤشر النفسي والاجتماعي ونسبة Apo B / Apo A1 ساهمت في خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب بينما كانت ممارسة الرياضة واستهلاك الفاكهة والخضروات وقائية".
المصدر: timesofindia

عميد معهد القلب السابق السكتة القلبية جمال شعبان واقع التواصل الاجتماعي معهد القلب الدكتور جمال شعبان استشارى القلب لسكتة القلبية محمد غندر مراسل on time sports ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

أول رد لاتحاد الكرة على قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. فيديو

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

لا تلعبوا بالنار..رسالة شديدة اللهجة من ميدو لإدارة الهلال قبل لقاء الأهلي

موضوعات متعلقة

إنقاذه حياة مريض أصيب بجلطة في القلب بمستشفي العريش

حب يولع القلب.. زوج يهدي زوجته بوكيه طعمية احتفالا بالفلانتين.. شاهد

متلازمة القلب المنكسر.. أعراض لن تتوقعها وطرق العلاج

فوائد غير متوقعة لتناول الفراولة على صحة القلب.. فيديو

ترشيحاتنا

علي جمعة يوضح الموقف الشرعي لشخص ينكر الإسراء والمعراج

اهتزار الأرض وسقوط المباني بثوان.. فيديو اللحظات الأولى المرعبة لزلزال تركيا

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تبدأ تلقى الطعون والتنازلات

الدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاة بالطريق الزراعي بالقليوبية.. وعودة الحركة المرورية |صور

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 16 فبراير 2023

إيلون ماسك يوضح حقيقة وجود الكائنات الفضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض صادمة لمرضه.. أسباب وفاة مراسل أون سبورت

لازم تيجي بفستان.. مريم تثير الجدل بموقف صادم عن حياة الأنفلونسرز

جمال شعبان يكشف تفاصيل وفاة مراسل أون سبورت

نشرة المرأة والصحة| فساتين جريئة أثارت الجدل لياسمين الخطيب..أبراج تستعين بحماتها للسيطرة على زوجها

فيديو

جلطة في شريان حساس.. تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ