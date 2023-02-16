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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رأى الدين فى القضية السكانية.. ندوة بمركز إعلام مطروح

ندوة بمكتبة مصر العامة
ندوة بمكتبة مصر العامة بمطروح

عقد مركز إعلام مطروح صباح اليوم ندوة بعنوان (رأى الدين فى القضية السكانية ) وذلك بمكتبة مصر العامة وبمشاركة عدد كبير من الائمة والوعاظ والاجهزة التنفيذية والجمعيات الاهلية والاعلاميين  .

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أكد  حسن عبد البصير وكيل وزارة أوقاف مطروح أن تصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتصل بالقضية السكانية يدخل فى صميم تجديد وتصويب الخطاب الدينى وتصحيح مساره ، وأضاف أن وزارة الأوقاف تولى اهتماما كبيرا فى هذا الصدد حيث تهتم بتأهيل الأئمة وإعدادهم إعدادا جيدا وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة من الناحية الشريعة للقيام بواجباتهم الدعوية على الوجه الاكمل خاصة فى كل ما يهم الاسرة والمجتمع .
وأشار إلى أن الزيادة السكانية غير المنضبطة لا ينعكس أثرها على الفرد والأسرة فحسب وإنما قد تشكل ضررا بالغا للدول التى لا تأخذ بأسباب العلم فى معالجة القضية السكانية .

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