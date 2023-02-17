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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات بانهيار كبير في أسعار الذهب عالميا

انهيار اسعار الذهب
انهيار اسعار الذهب


 

كشف الاقتصاديون في  "تي دي سيكيوريتيز" عن توقعاتهم بشأن انخفاض كبير في ​​سعر الذهب إلى ما دون مستوى 1750 دولارا.

وأوضحوا أنه "حتى الآن، فإن الاتجاه الصعودي الذي تشكل في أسعار المعادن الثمينة غير متسق مع عدد كبير من بيانات الوظائف المرنة التي زادت من خطر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة في عام 2023".

وأضافوا أنه "من المرجح أن يشهد هذا السيناريو عودة أسواق الذهب إلى الاتجاه الهبوطي، مما يؤدي إلى توطيد أقل من تقديرنا للحد الحرج لتغيير مستدام في الاتجاه بالقرب من 1750 دولارًا".

وأشاروا إلى "اتساع إشارات الاتجاه الصعودي للفضة التي تشير إلى أن الشراء يتدهور بالفعل، ولكن الاختراق دون مستوى 20.80 دولار بحلول يونيو سيؤكد الاتجاه الهبوطي المتجدد".

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وتأتي توقعات تي دي إس الهبوطية بالنسبة للذهب في الوقت الذي يتم فيه تداول الذهب حول 1,822 دولار للأوقية. وتم تداول عقود الذهب الآجلة لشهر أبريل عند 1,833.70 دولار للأوقية، بانخفاض يقترب من 1.1٪ و0.8% على التوالي خلال اليوم.

يمثل الهدف الهبوطي انخفاضا بنسبة 4٪ تقريبًا عن الأسعار الحالية.
 

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