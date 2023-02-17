بعد التعثر في دوري الأبطال .. هل يستحضر الزمالك سيناريو كونفدرالية 2019؟

باتت مهمة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا صعبة فى دورى أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام المريخ السوداني بدون أهداف.

رغم أن مهمة الزمالك في دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا معقدة بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري والتعادل السلبي أمام المريخ السوداني ومواجهته القادمة أمام الترجي التونسي على ملعب الأخير لكنها ليست مستحيلة.



وتسود حالة من الغضب بين جماهير نادى الزمالك من مستوى أداء اللاعبين وسوء النتائج في الدوري الممتاز وكأس مصر ودورى أبطال إفريقيا.

جماهير الزمالك تعول على استحضار لاعبي القلعة البيضاء سيناريو كأس الكونفدرالية 2019 عندما أتى الفارس الأبيض من بعيد وتوج باللقب القاري لأول مرة فى تاريخه.

فريق الزمالك في سيناريو بطولة كأس الكونفدرالية 2019 جمع نقطتين في أول ثلاث مباريات في دور المجموعات بعد التعادل أمام فريق نصر حسين داي الجزائري وبترو أتليتكو الأنجولي لكن استطاع العودة من الباب الضيق وتوج بلقب البطولة لأول مرة فى تاريخ الأندية المصرية.

الزمالك يفقد نقطتين في مشواره الإفريقي

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره المريخ السوداني سلبيا خارج الديار في المباراة التي أقيمت بملعب استاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الشوط الأول من لقاء الزمالك والمريخ

بدأ الزمالك اللقاء بتحفظ دفاعي أمام فريق المريخ السوداني ومرر محمد عبدالشافي كرة تصل داخل منطقة الجزاء وأخفق أحمد سيد زيزو فى اللحاق بها.

كادت دفاعات المريخ تتسبب فى فرصة خطيرة بالدقيقة الخامسة بعدما سدد مدافع المريخ الكرة فى جسم سيف الجزيري وفشل زيزو نجم الزمالك فى السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء.

وسدد فى الدقيقة السابعة البرازيلي دا سوزا كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعي الزمالك وتصل إلى محمد عواد حارس الزمالك.

ومرر فى الدقيقة الثامنة سيف الجزيري كرة عرضية داخل منطقة الجزاء كادت تشكل خطورة لصالح الزمالك وتصل إلى يد حارس مرمى المريخ السوداني.

وكاد فى الدقيقة التاسعة البرازيلي دا سوزا مهاجم المريخ السوداني أن يسجل هدف التقدم بعدما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه لتعلو عارضة حارس الزمالك.

نجح حسام عبدالمجيد في ابعاد كرة خطيرة لصالح المريخ السوداني كاد يسجل منها فرصة هدف التقدم بعدما سددها المهاجم البرازيلي باولو دا سوزا

ومرر فى الدقيقة 13 أحمد سيد زيزو كرة طولية كادت تمر الى سيف الجزيري قبل أن يبعدها مدافع المريخ السوداني.

واضطر حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة بعد تعرض حسام عبدالمجيد مدافع نادي الزمالك للإصابة وخضوعه إلى العلاج في الدقيقة 17.

أرسل فى الدقيقة 24 محمود عبدالرازق شيكابالا كرة داخل منطقة الجزاء يفشل زيزو فى اللحاق بها لتضيع فرصة حقيقية لتسجيل الزمالك هدف التقدم في شباك المريخ السوداني.

وأضاع سيف الجزيري فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة 32 بعدما تسلم تمريرة من زيزو عقب استغلاله خطأ من دفاعات المريخ السوداني ليسددها مهاجم الزمالك أعلى عارضة محمد مصطفى الحارس السوداني.

وسدد سيف جعفر لاعب الزمالك كرة قوية فى الدقيقة 37 تصدى لها محمد مصطفى حارس مرمى المريخ السوداني.

وكاد الجزولي نوح فى الدقيقة 39 أن يفتتح أهداف المريخ السوداني فى شباك الزمالك عقب تلقيه تمريرة عرضية سددها ضعيفة تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض.

تفاصيل الشوط الثاني

شهدت مجريات الشوط الثاني سدد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى محمد مصطفى حارس مرمى المريخ السوداني.

وتعرض زيزو فى الدقيقة 48 للإصابة إثر عرقلة من سيرجيو رافائيل لاعب المريخ السوداني وحصل نجم الزمالك على ركلة حرة.

وتصدى محمد مصطفى حارس المريخ السوداني بصعوبة لكرة سددها سيف جعفر فى الدقيقة 49 بقوة من خارج منطقة الجزاء.

ونجح محمد عواد حارس الزمالك في التصدي لكرة من أليكس سوزا سددها بقوة داخل منطقة الجزاء لتخرج إلى ضربة ركنية.

واضطر البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب مصطفى شلبي بديلا لمحمود عبد الرازق شيكابالا وعمر جابر بدلا من سيد عبدالله نيمار.

وكاد سيف جعفر لاعب الزمالك فى الدقيقة 70 أن يفتتح التسجيل بعدما سدد الكرة قوية تصطدم بالقائم وتمر إلى خارج مرمى محمد مصطفى حارس مرمى المريخ السوداني.

وحصل محمد طارق مدافع الزمالك على بطاقة صفراء فى الدقيقة 72 بعد ارتكابه خطأ ضد لاعب المريخ السوداني.

وأنقذ محمد عواد حارس الزمالك فى الدقيقة 77 مرماه من فرصة هدف محقق بعدما سدد رمضان عجب قذيفة صاروخية داخل منطقة الجزاء.