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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مدير معهد إعداد القادة: مبادرة ساند تشجع الشباب على تبادل الرؤى والأفكار

صدى البلد

 ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا، ملتقى قادة التغيير لطلاب الجامعات المصرية تحت شعار "ساند"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير  التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور كريم همام مدير المعهد.

من جانبه أكد الدكتور كريم همام مدير المعهد أن البرنامج التدريبي لهذا الملتقى يعد ركيزة أساسية لتحسين أداء الشباب، من خلال تنوع المحاضرات التى تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية، إلي جانب اكتساب أحدث المهارات والكفاءات والتقنيات وتبادل الخبرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة.

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وأوضح "همام" أن هذا الملتقى يأتى ضمن مبادرة "ساند" لدعم وتشجيع الشباب على التحاور وتبادل الرؤى والأفكار لخلق جيل من الشباب الواعي، وذلك عن طريق عدد من الأنشطة واللقاءات الحوارية التي تسلط الضوء على النماذج الإيجابية في مختلف المجالات.

ويتضمن برنامج الملتقى تنوع فى المحاضرات، حيث يشمل محاضرة بعنوان "الحلم والحقيقة"، وأخرى بعنوان "تغيير التفكير لدى الشباب لوظائف المستقبل"، وكذلك محاضرة عن "تنمية المهارات الحياتية"، ومحاضرة عن "الأنشطة الشبابية والرياضية ودورها في مواجهة الأفكار الهدامة"، وأيضا محاضرة بعنوان "طلاب الجامعات وبناء القدرات للمواطنة"، ومحاضرة ذاتية، بجانب ورش عمل عن مهارات القيادة.

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