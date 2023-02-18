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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

«جيانجنان يو 2» أصغر سيارة هاتشباك كهربائية جديدة.. صور

جيانجنان يو 2 اصغر
"جيانجنان يو 2" اصغر سيارة هاتشباك كهربائية جديدة

تواصل شركات تصنيع السيارات تقديم العديد من الاصدارات القوية والمختلفة في هذا المجال، بالتزامن مع المنافسة في دخول عالم السيارات الكهربائية، لتكشف شركة جيانجنان الصينية، عن نسختها الجديدة Jiangnan U2.

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"جيانجنان يو 2" اصغر سيارة هاتشباك كهربائية جديدة 

"جيانجنان يو 2" اصغر سيارة هاتشباك كهربائية جديدة 

 

تنتمي السيارة Jiangnan U2 إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، حيث ظهرت بتصميم عصري، يضم مصابيح أمامية حادة المظهر، مع مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية، ومفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى الارتكاز على جنوط رياضية انيقة.

"جيانجنان يو 2" اصغر سيارة هاتشباك كهربائية جديدة 

واظهرت الصور المقدمة تمتع السيارة Jiangnan U2، بطلاء خارجي باللون السماوي مع تداخل اللون الاسود للجزء العلوي وناحية السقف، بالاضافة إلى بعض اللمسات السوداء والتي تتضمن الشبكة السفلية، وعلب المرايات الجانبية، وبعض التطعيمات الخلفية والامامية من السيارة.

"جيانجنان يو 2" اصغر سيارة هاتشباك كهربائية جديدة 

وجاءت السيارة Jiangnan U2 بمقابض عصرية تتناسب مع الحركة الديناميكية للسيارة، بالاضافة إلى سقف زجاجي بانوراما، إلى جانب ابعاد هيكلية بلغت 2.521 مم لطول قاعدة العجلات، وبنسبة طول كلي بلغت 3840 مم، وبعرض يقدربـ 1.742 مم، و 1.545 مم للارتفاع.

"جيانجنان يو 2" اصغر سيارة هاتشباك كهربائية جديدة 

وتتمتع السيارة Jiangnan U2 ببطارية ليثيوم فوسفات الحديد، تتوافر بمدى يقدر بـ 305 كليومتر، بالاضافة إلى نسخة اخرى يصل مداها إلى 406 كيلومتر، بينما تتوافر بمحرك للفئة الاولى ينتج قوة اجمالية بلغت 75 حصانا، وعزم دوران 120 نيوتن/متر

"جيانجنان يو 2" اصغر سيارة هاتشباك كهربائية جديدة 

وتقدم النسخة الثانية من السيارة Jiangnan U2 بمحرك 109 أحصنة، مع 160 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى وجود مقصورة داخلية عصرية، تضم عجلة قيادة انيقة المظهر تحتوي على الكثير من اوامر التحكم، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ونظام صوتي ترفيهي.

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