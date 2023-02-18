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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بني سويف تستقبل أعضاء نادي كايرو سكوترز لزيارة المعالم الأثرية والطبيعية والدينية

صدى البلد

استقبلت محافظة بنى سويف وفد نادى  كايرو سكوترز كلوب ، الذى ضم 33 فردا من أعضاء النادي، خلال رحلتهم من القاهرة إلى بنى سويف، ضمن الخطة التى يرعاها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم للترويج لمقومات المحافظة السياحية، في إطار استراتيجية للتنمية السياحية، تهدف إلى حصول بنى سويف على مكانة متميزة بالخريطة السياحية المصرية.                                    
وضم البرنامج السياحي لوفد النادي، والذي أعدته وأشرفت على تنظيمه إدارة السياحة ببني سويف، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، وبدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم،حيث استمع أعضاء النادي لعرض موجز عن القيمة  التاريخية والأثرية الكبيرة للهرم الذي  يعتبر ثاني أقدم هرم مدرج في العالم وقد بناه الأمير"حونى" واستكمله "سنفرو "ويرجع للأسرة الرابعة وكان مكوناً من 7 درجات لم يتبق منها سوى 4 درجات ، ويحيط به معابد جنائزية ومقابر خاصة بأمراء الدولة فى ذلك العصر.

وعقب ذلك توجه النادي لزيارة دير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر مؤسس الرهبنة في العالم ، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل النادي بعض الآباء لإطلاع أعضاء النادي  على القيمة التاريخية والدينية للدير.

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واستكمل النادي برنامجه بتناول الغداء بأحد المطاعم على الكورنيش ، للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش ،خاصة وأن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة ومجرى مائي يعد هو الأوسع وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب،واختتم البرنامج بجولة بالاسكوترز  على الكورنيش

كما شهد "نفس اليوم" تنظيم رحلة سياحية بالتنسيق مع جمعية صحبة الخير، شارك فها 15 طالباً وطالبة ، ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية، ونشر الوعي السياحي والأثري بين أبناء المحافظة، خاصة طلاب المدارس، حيث تضمن البرنامج :زيارة "منطقة واحة وهرم ميدوم  بالواسطى ودير الأنبا أنطونيوس بناصر ،ومسجد الغمراوي بمدينة بني سويف , وجولة نيلية  للاستمتاع بالمناظر الطبيعية التي يمتاز بها  النيل ،ومشاهدة بعض الجزر النيلية بالمجرى المائي للنهر، والتي تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب ، خاصة بعد أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالممشى السياحي للكورنيش

وأشرف على إعداد البرامج وتنفيذها كل من رانيا عزت مدير عام الإدارة السياحة بالمحافظة ، هبة السيد وكيل الإدارة العامة للسياحة ، محمد فتحى مشرف الرحلات بالإدارة  ،الدكتور حسين محمد بالإرشاد السياحي، وبالتنسيق مع  الثقافة وإدارة الكورنيش ومسؤولي الوحدات المحلية لمركزي بني سويف والواسطى وناصر.

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