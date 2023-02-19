للقبض على قيادي داعشي.. القوات الأمريكية تشن غارة جوية في سوريا

شنت القوات الأمريكية، اليوم، غارة جوية على سوريا، بالتعاون مع القوات الكردية للقبض على قيادي في داعش.

وقالت واشنطن، إنه تم القبض على قيادي في داعش متورط في التخطيط لهجمات على مراكز احتجاز في سوريا في الهجوم الأمريكي.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية، عن هجوم إسرائيلي استهدف كتيبة الرادار في تل مسيح في السويداء، كما استهدف الاحتلال مبنى في حي كفر سوسة في وسط دمشق.

وأعلن مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة الأنباء السورية، عن وقوع قتلى وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على أحياء سكنية في دمشق.

من جانبه، أعلن المرصد السوري، أن الهجوم الإسرائيلي على سوريا أدى إلى وقوع 15 قتيلاً نتيجة الغارة الإسرائيلية على دمشق.

وأفادت مصادر صحفية، بأن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع تواجد الميليشيات الإيرانية في دمشق.