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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يستقر عند 30.53 بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

صدى البلد

استقر  سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بنهاية التعاملات البنكية اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين، فى البنك المركزي المصرى نحو 30.53جنيه للشراء و 30.62جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 20-2-2023

استقرار الدولار وتراجع اليورو..أسعار العملات الأجنبية ختام اليوم الأحد مقابل الجنيه


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو  30.57جنيه للشراء و 30.62جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين ، فى بنوك(الأهلى المتحد،اتش اس بى سى HSBC،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،بلوم،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق)نحو  30.52جنيه للشراء و 30.62جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك ميد بنك نحو  30.50جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع .

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ووصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.42جنيه للشراء و 30.52جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك التنمية الصناعية نحو  29.69جنيه للشراء و 29.79جنيه للبيع .


أفضل سعر لشراء الدولار


ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الاثنين مسجلا 30.62جنيه للشراء

توقعات بتراجع سعر الدولار 


وأجرت وكالة رويترز قبل عدة أيام استطلاع رأس شمل عدة خبراء للاقتصاد، واللذين أكدوا تراجع الأخضر مقابل الجنيه قريبا وتحديدا في شهر يونيو المقبل.

وبحسب توقعات الخبراء ستتراجع الورقة الأمريكية أمام الجنيه المصري إلى  نحو 26.24، مقابل أعلى سعر سجله في يوم 11 يناير وهو 32.05 جنيه.

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