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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زلزال جديد في تركيا .. تعمل ايه لو حصل وأنت بره البيت

زلزال تركيا
زلزال تركيا

وقع مساء اليوم زلزال جديد فى تركيا وسوريا وشعر به بعض سكان مصر فى صورة هزة بسيطة وهو ما تسبب فى وقوع عدد جديد من الضحايا بتركيا .

وأثار خبر وقوع زلزال جديد فى تركيا فزع الشرق الأوسط بسبب تكرار هذه الحوادث خلال مدة زمنية قصيرة وقوع عدد كبير من الضحايا مما جعل الجميع يرغب فى معرفة الكثير عن طرق تجنب أضرار الزلازل .

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وفى الحقيقة يعرف الكثير من بعض المعلومات عن إجراءات الوقاية داخل المنزل أو الأماكن المغلقة ولكن ماذا تفعل إذا حدث زلزال أثناء وجودك خارج المنزل أو فى وسائل المواصلات .

نعرض لك طرق الوقاية من الإصابات الحادة والموت عند حدوث زلزال أثناء تواجدك فى الشارع والسيارات وفقا لما جاء فى موقع “CDC ” .


إذا حدث زلزال وأنت فى الشارع لا تحاول دخول المنزل بل ابتعد بسرعة عن كل المباني .

ابتعد عن أعمدة الإنارة حتى لا تسقط عليك وكذلك أسلاك الكهرباء والحفر ومواسير الغاز والأشجار الكبيرة.

انتقل إلى أقرب حديقة أو أى منطقة مفتوحة وانخفض على الأرض حتى يزول الزلزال .

ابتعد عن جدران المبانى لأنها أخطر مكان وأكبر نسب وفيات تكن قريبة منها سواء من الداخل أو الخارج .
 

اضرار الوقوف بجوار المبانى
اضرار الوقوف بجوار المبانى


إذا كنت في وسيلة مواصلات فاطلب من الائق التوقف بسرعة ولكن مع الاحتفاظ بقواعد الأمان قدر الإمكان من خلال الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأسلاك العلوية والكباري قبل التوقف .

لا تتحرك فى اتجاه معين بعد هدوء الزلزال إلا إذا حصلت على معلومات مؤكدة حول هدوء واستقرار الأحوال .

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