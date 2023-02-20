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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبروك سالم قائما بأعمال مدير صحة مطروح

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال استقبال الدكتور مبروك سالم

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين،  الدكتور مبروك سالم المكلف بتيسير أعمال مدير عام مديرية الصحة بمطروح والذى جاء خلفا  للدكتور أحمد البلتاجي  لبلوغه سن المعاش.

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وهنأ محافظ مطروح الدكتور مبروك سالم متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد مع التأكيد على أهمية الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية والعلاجية لأبناء مطروح والتحفيف عنهم ،مع استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للارتقاء بقطاع الصحة بالمحافظة.

كما قدم محافظ مطروح الشكر للدكتور أحمد البلتاجى  على مجهوداته التى قدمها لقطاع  الصحة بمطروح .

يذكر أن الدكتور مبروك سالم تقلد العديد من المناصب بمديرية الصحة بمطروح حيث تولى مدير مستشفى الاطفال ثم مدير إدارة المستشفيات ثم مديرا عاما للطب العلاجى ليتولى منصب قائم بتسيير  اعمال مديرية الصحة بمطروح.

ويحظى الدكتور مبروك سالم بسيرة طيبة ومجهودات كبيرة في قطاع الصحة بمطروح مما انعكس على حالة من الرضا فى الشارع المطروحى.

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