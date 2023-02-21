أشرف العربي يشارك في الملتقى التثقيفي الاقتصادي الأول بجامعة المنصورة

شارك الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، في الملتقى التثقيفي الاقتصادي الأول الذي عقدته جامعة المنصورة لطلابها، برعاية الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وبحضور أ.د. محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. هناء الجوهري أستاذ مساعد الإحصاء بكلية التجارة ومنسق الملتقى، والسادة عمداء ووكلاء مختلف كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والأستاذ حازم نصر نقيب الصحفيين بالدقهلية، وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة.

ويأتي انعقاد الملتقى بهدف إعداد كوادر طلابية مثقفة وواعية قادرة على استكمال مسيرة العمل والتنمية والارتقاء بالأداء الاقتصادي للمجتمع، مع الحرص على المشاركة من جانب الشخصيات العامة والمسؤولين بالدولة ليصبح النقاش حول مختلف القضايا بالملتقى أكثر جدوى وإفادة.

وفي كلمته أشاد دكتور أشرف العربي بتوقيت انعقاد الملتقى الذي يتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة بالغة الصعوبة والتعقيد، ويواجه مجموعة من التحديات ربما لم يشهد العالم لها مثيلاً، وقد ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.

واستعرض العربي الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي أدت جميعها إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، وهو ما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم، فضلاً عن ارتفاع الديون العالمية إلى مستويات قياسية، وازدياد الأمور تعقيداً مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار رئيس معهد التخطيط القومي إلى انعكاسات هذه الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري من حيث ضعف السيولة الأجنبية، وتباطؤ معدلات استثمارات القطاع الخاص المصري، وكذلك تراجع معدلات جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وتطرق العربي إلى خطة الدولة للتعامل مع تلك الأزمة عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، من خلال فتح قنوات اتصال مباشر مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية مع توسيع القاعدة الإنتاجية.

كما تضمنت آليات وسياسات الدولة المصرية في مواجهة تلك الأزمة العمل على زيادة الإنتاج والصادرات عن طريق طرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبي، وتسهيل عمل المستثمرين، واستكمال البنية التحتية بمختلف محافظات الجمهورية وبناء مصانع جديدة وخلق فرص عمل، وغيرها من الإجراءات التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري.

وفي السياق نفسه أعرب أ.د. محمد عطية البيومي عن سعادته بتواجد الدكتور/ أشرف العربي في جامعة المنصورة، باعتباره شخصية وطنيه من طراز فريد، وأحد أبرز المساهمين في إطلاق استراتيجية رؤية مصر 2030، منوهاً للدور البارز للجامعة في الارتقاء بفكر الطلاب عبر تقديم نماذج مشرفة ومؤثرة بالمجتمع الاقتصادي العالمي مثل الدكتور أشرف العربي، لتوضيح جهود الدولة المصرية في مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية، والإجابة على تساؤلاتهم، باعتبارهم قنوات تواصل وتنوير على مستوى أسرهم والمحيطين بهم.