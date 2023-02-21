عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سقط القناع.. ساديو ماني في مرمى النيران بسبب محمد صلاح

صلاح وماني - صورة
صلاح وماني - صورة أرشيفية

تعرض السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونخ، لانتقادات عنيفة خلال الساعات الماضية، بسبب تجاهله للنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، عند سؤاله عن أفضل هداف لعب بجانبه.

ولعب ساديو ماني بجانب محمد صلاح في ليفربول خلال الفترة من 2017 حتى 2018، ورغم الثنائية الرائعة بينها، إلا أن الخلافات بين صلاح وماني كانت تظهر بين الثنائي على شاشات التلفزيون.

قبل مواجهة الريال.. شوبير: محمد صلاح يقترب من لقب الهداف التاريخي لليفربول

أليسون: محمد صلاح يركض بجنون عندما ألتقط الكرة

ونفى صلاح وماني في العديد من المناسبات وجود خلاف بينهما، ولكن تصريحات ماني الأخيرة أظهرت عدم تقديره للنجم المصري باختيار لاعب متواضع كأفضل هداف لعب بجانبه على حساب محمد صلاح أفضل هداف للريدز خلال الفترة من 2017 حتى 2022 بالأرقام.

وانتشر فيديو للسنغالي ساديو ماني في مقابلة مع حساب “11 تيم سبورتس”، على موقع التواصل “تيك توك”، للحديث عن أفضل اللاعبين الذي زاملهم بشكل خاص، أو الذين يفضلهم بشكل عام في أندية أخرى.

واختار ساديو ماني، البلجيكي ديفوك أوريجي كأفضل هداف زامله، متجاهلا محمد صلاح وربرتو فيرمينو، رغم أن الثنائي كانا يلعبان بصفة أساسية، بينما يجلس أوريجي على دكة الاحتياط.

صحيفة “ميرور” ذكرت أنه كان المتوقع أن يختار ساديو ماني زميله السابق محمد صلاح بسبب أرقامه “الأفضل” من أوريجي، حيث سجل صلاح 174 هدفا بقميص الريدز، بينما سجل أوريجي 41 هدفا فقط.

كما استغرب موقع “جول العالمي”، من تصريحات ساديو ماني، والذي عنون:" نجم ليفربول السابق ساديو ماني يتجاهل محمد صلاح عندما اختار أفضل هداف لعب بجانبه".

وقال صحيفة “ديلي ميل”:" ساديو ماني يتجاهل محمد صلاح باختيار غير متوقع عن أفضل هداف لعب معه على الإطلاق"
وعنون موقع “sport bible” الإنجليزي:"  ساديو ماني يختار أفضل هداف لعب معه، وسيصاب مشجعو نادي ليفربول بالصدمة".

اختيارات ساديو ماني أيضا أثارت صدمة الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي، باختيار ديفوك أوريجي على حساب محمد صلاح.

ماني يواصل تجاهل صلاح

 السنغالي ساديو ماني واصل تجاهله لـ “محمد صلاح”، عند سؤاله عن أفضل 5 لاعبين في مختلف المراكز، حيث اختار مانويل نوير وفيرجيل فان دايك ويايا توريه وإنيستا وليونيل ميسي.

ماني محمد صلاح ساديو ماني بايرن ميونخ ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

إعلان عاجل من أمريكا بعد تعليق روسيا معاهدة ستارت النووية

عقب التهنئة والإهداء.. حقيقة استقبال مرتضي منصور لبعثة الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

أول رد من الهلال السوداني على شكوى الأهلي ضده في الكاف

ترشيحاتنا

تحرك جديد في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

الذهب.. هبوط سعر المعدن الأصفر مقابل الدولار

السيسي يطلع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي

بعد زيارة أوكرانيا.. أمريكا تكشف حقيقة تلقي بايدن ضمانات أمنية من روسيا

ماذا حدث بحمام مسجد الجمعية الشرعية.. اعترافات مفاجئة لمتهم خلية وحدة التطوير|انفراد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المربع الجديد.. فيديو وصور يكشفون تفاصيل أضخم مشروع مرتقب بالسعودية

هاني الناظر يكشف مخاطر النوم المتقطع

شاهد.. ظهور الشفق الأخضر في سماء ولاية ألاسكا بأمريكا

بعد دعمها له فى قضية الاغتصاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ زوجة سعد لمجرد

فيديو

قلق من انهيار سدود تركيا بعد تكرار الزلازل.. وتحذيرات من ارتفاع مستوى البحر|فيديوجراف

ظهرت بعد كارثة تركيا .. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة البرق الزلزالي «فيديوجراف»

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم.. تفاصيل

ارتدوا ملابس ثقيلة .. تفاصيل حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ