سقط القناع.. ساديو ماني في مرمى النيران بسبب محمد صلاح

تعرض السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونخ، لانتقادات عنيفة خلال الساعات الماضية، بسبب تجاهله للنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، عند سؤاله عن أفضل هداف لعب بجانبه.

ولعب ساديو ماني بجانب محمد صلاح في ليفربول خلال الفترة من 2017 حتى 2018، ورغم الثنائية الرائعة بينها، إلا أن الخلافات بين صلاح وماني كانت تظهر بين الثنائي على شاشات التلفزيون.

ونفى صلاح وماني في العديد من المناسبات وجود خلاف بينهما، ولكن تصريحات ماني الأخيرة أظهرت عدم تقديره للنجم المصري باختيار لاعب متواضع كأفضل هداف لعب بجانبه على حساب محمد صلاح أفضل هداف للريدز خلال الفترة من 2017 حتى 2022 بالأرقام.

وانتشر فيديو للسنغالي ساديو ماني في مقابلة مع حساب “11 تيم سبورتس”، على موقع التواصل “تيك توك”، للحديث عن أفضل اللاعبين الذي زاملهم بشكل خاص، أو الذين يفضلهم بشكل عام في أندية أخرى.

واختار ساديو ماني، البلجيكي ديفوك أوريجي كأفضل هداف زامله، متجاهلا محمد صلاح وربرتو فيرمينو، رغم أن الثنائي كانا يلعبان بصفة أساسية، بينما يجلس أوريجي على دكة الاحتياط.

صحيفة “ميرور” ذكرت أنه كان المتوقع أن يختار ساديو ماني زميله السابق محمد صلاح بسبب أرقامه “الأفضل” من أوريجي، حيث سجل صلاح 174 هدفا بقميص الريدز، بينما سجل أوريجي 41 هدفا فقط.

كما استغرب موقع “جول العالمي”، من تصريحات ساديو ماني، والذي عنون:" نجم ليفربول السابق ساديو ماني يتجاهل محمد صلاح عندما اختار أفضل هداف لعب بجانبه".

وقال صحيفة “ديلي ميل”:" ساديو ماني يتجاهل محمد صلاح باختيار غير متوقع عن أفضل هداف لعب معه على الإطلاق"

وعنون موقع “sport bible” الإنجليزي:" ساديو ماني يختار أفضل هداف لعب معه، وسيصاب مشجعو نادي ليفربول بالصدمة".

اختيارات ساديو ماني أيضا أثارت صدمة الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي، باختيار ديفوك أوريجي على حساب محمد صلاح.

ماني يواصل تجاهل صلاح

السنغالي ساديو ماني واصل تجاهله لـ “محمد صلاح”، عند سؤاله عن أفضل 5 لاعبين في مختلف المراكز، حيث اختار مانويل نوير وفيرجيل فان دايك ويايا توريه وإنيستا وليونيل ميسي.