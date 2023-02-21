المربع الجديد.. فيديو وصور يكشفون تفاصيل أضخم مشروع مرتقب بالسعودية

المربع الجديد مشروع ضخم أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد NMDC بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالميا في مدينة الرياض تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجذب 27 مليون سائح محلي وأجنبي.

المربع الجديد

من المتوقع أن يضم مشروع المربع الجديد والذي سيقع على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب مدينة الرياض، على مساحة تتجاوز 19 كم²، ومساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون متر مربع، متحفا مبتكرا، وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحا متكاملا متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للأنشطة الصحية والاجتماعية المختلفة وللعروض الحية والترفيهية.

وصمم مشروع المربع الجديد ليستوعب مئات الآلاف من السكان، حيث سيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1,4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1,8مليون متر مربع للمرافق المجتمعية، مع تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيرا على الأقدام، إلى جانب وسائل تنقل داخلية، حيث يبعد عن المطار مسافة 20 دقيقة بالسيارة تقريبا.

صورة ترويجية لمشروع المربع الجديد “أيقونة المكعب” بالرياض السعودية

المكعب الجديد

وبارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر، ينظر السعوديون إلى مشروع المربع الجديد أو أيقونة المكعب على أنه يجسد رمزا حضاريا عالميا لمدينة الرياض، حيث سيضم أحدث التقنيات المبتكرة، ومزايا فريدة تعد الأولى من نوعها لأحد أكبر المعالم على مستوى العالم بطابع “نجدي”.

ومن المنتظر أن يقدم مشروع المربع الجديد أو “أيقونة المكعب” من الداخل تجربة استثنائية عبر تقنيات رقمية وافتراضية، وأحدث تقنيات التصوير الهولوغرافي، بالإضافة إلى برج سيتم تصميمه بشكل مميز وفريد بمساحة طابقية تتجاوز (مليوني) متر مربع ليكون وجهةً للضيافة، تحتوي على العديد من العلامات التجارية، والمعالم الثقافية، والنقاط الجاذبة للضيوف والزائرين، إلى جانب وحدات فندقية وسكنية، ومساحات مكتبية للأعمال، ومرافق للترفيه.

صورة ترويجية لمشروع المربع الجديد “أيقونة المكعب” بالرياض السعودية

السعودية 2030

وأعلنت المسؤولون عن مشروع المربع الجديد والذي من المتوقع أن ينتهي في 2030م، بأنه سيسهم دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطاني، منذ ساعات، بشأن مشروع المربع الجديد مع مجموعة من الصور الترويجية لأيقونة المكعب، أن التقديرات تشير إلى أن السعودية ستضيف 180 مليار ريال سعودي (39.9 مليار جنيه إسترليني) إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

صورة ترويجية لمشروع المربع الجديد “أيقونة المكعب” بالرياض السعودية

داون تاون الرياض

والمربع الجديد هو أحدث مشروع ضخم تم الإعلان عنه ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتسثتمر المملكة العربية السعودية أيضا في أمالا Amaala، وهو مشروع ضخم مستدام منتظر، يضم 2500 غرفة فندقية و 200 متجر للبيع بالتجزئة بهدف جذب السياح إلى ساحل البحر الأحمر.

صورة ترويجية لمشروع المربع الجديد “أيقونة المكعب” بالرياض السعودية

صورة ترويجية لمشروع المربع الجديد “أيقونة المكعب” بالرياض السعودية

صورة ترويجية لمشروع المربع الجديد “أيقونة المكعب” بالرياض السعودية

صورة ترويجية لمشروع المربع الجديد “أيقونة المكعب” بالرياض السعودية

صورة ترويجية لمشروع المربع الجديد “أيقونة المكعب” بالرياض السعودية