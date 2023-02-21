عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي: روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، استمرار دعم أوكرانيا، ودعم وحدة حلف الناتو.

وقال بايدن في كلمته بمناسبة مرور عاما على الحرب الروسية ضد أوكرانيا من بولندا: "نعمل من أجل أن تكون قارة أوروبا مستقلة عن الطاقة الروسية".

وأضاف بايدن: "أوكرانيا لن تكون نصرا لروسيا، وسنتفوق على روسيا".

وتابع بايدن في كلمته: "روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، وسرقوا الأطفال الأوكرانيين، وضربوا محطات القطارات والمدارس".

وأردف بايدن: "لا تزال أوكرانيا مستقلة وحرة، حيث تستمر كييف في إعادة السيطرة على أراضيها والتي سيطرت عليها روسيا من قبل".

 

الرئيس الأمريكي الأوكرانيين روسيا الناتو حلف الناتو طاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

عقب التهنئة والإهداء.. حقيقة استقبال مرتضي منصور لبعثة الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

أول رد من الهلال السوداني على شكوى الأهلي ضده في الكاف

ضيف مميز.. الأهلي يحتفل بثلاثية أسوان في غرفة الملابس

موضوعات متعلقة

بايدن: أوكرانيا لن تتراجع عن صمودها.. ورهانات بوتين على صمتنا فاشلة

موقف محرج.. سقوط أحد أفراد فريق بايدن من على متن طائرة الرئاسة|فيديو

تعليق خطير من فرنسا حول التجارب النووية الروسية

حان الوقت للهجرة لـ روسيا..صدمة بين الأمريكيين بعد تصريحات بوتين عن الغرب

ماذا يرسل الفضاء لنا؟..السلطات اليابانية تعثر على جسم غريب بـ الشاطئ| فيديو

مفاجأة صادمة.. رئيس مجموعة فاجنر يتهم وزارة الدفاع الروسية بـ الخيانة العظمى

السعودية.. إعلان عاجل من السلطات بشأن الاحتفال بيوم التأسيس

إعلان عاجل من روسيا بعد تعليق معاهدة ستارت النووية

ترشيحاتنا

اشتري واحدة منهم| 5 سيارات هاتشباك بـ 65 ألف جنيه

خرج ولم يعد| تفاصيل هروب ناشئ الأهلي.. ورد فعل سريع للنادي

تكريم 26 من أوائل الشهادات.. ووزير التعليم: تشغيل خريجي المدارس الصناعية خارج مصر

الكتكوت بـ 30 جنيها.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

للتعاقد مع 3 صفقات.. لجنة زملكاوية لمتابعة بطولة أمم أفريقيا للشباب

بايدن: موسكو لن تحقق انتصارا في أوكرانيا.. والجيش الروسي ارتكب جرائم حرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب عشبي من مطبخك يؤدي لإنفجار المرارة.. احترس

من مهرجان الفجيرة.. شاهد| روجينا تجري تعديلا بسيطا على التصميم الأصلي لفستانها

أسهل علاج.. نوع من الألبان يخفض الكوليسترول في الدم| اكتشفه

بعد الكشف عن موعد الزفاف .. أجمل صور شيري عادل وطارق صبري

فيديو

نفخوه.. تفاصيل إصابة طالب بتهتك في الشرج| فيديو جراف

توقع حدوث زلزال غدا .. ماذا قال العالم الهولندي ؟

حنة وفرح.. أبرز وصايا المشاهير الصادمة.. تعرف عليها| فيديو جراف

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ