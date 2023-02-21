الرئيس الأمريكي: روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، استمرار دعم أوكرانيا، ودعم وحدة حلف الناتو.

وقال بايدن في كلمته بمناسبة مرور عاما على الحرب الروسية ضد أوكرانيا من بولندا: "نعمل من أجل أن تكون قارة أوروبا مستقلة عن الطاقة الروسية".

وأضاف بايدن: "أوكرانيا لن تكون نصرا لروسيا، وسنتفوق على روسيا".

وتابع بايدن في كلمته: "روسيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، وسرقوا الأطفال الأوكرانيين، وضربوا محطات القطارات والمدارس".

وأردف بايدن: "لا تزال أوكرانيا مستقلة وحرة، حيث تستمر كييف في إعادة السيطرة على أراضيها والتي سيطرت عليها روسيا من قبل".