أخبار التعليم| تخفيض الحد الأدنى لأسعار مجموعات الدعم في المدارس.. ترقية 2804 موظفين بالجهاز الإداري لجامعة القاهرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية .

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتاحة امكانية تخفيض الحد الادنى لقيمة اسعار مجموعات الدعم المدرسية ، طبقا لرؤية مديري مديريات التربية والتعليم ومديري الادارات التعليمية و رئيس مجلس الامناء.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص الحصة الأولى يوم الخميس الموافق 9 مارس 2023 للحديث عن يوم الشهيد والمحارب القديم.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن ترقية 2804 موظفًا من الجهاز الإداري بالجامعة من مستحقي الترقية الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة بكل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، والذين توافرت فيهم الشروط وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، على إطلاق الدورة الثانية من مسابقة حافز الابتكار Innovation) (Catalyst 2023، ومسابقة صناع التغيير Change) (Makers 2023؛ لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، بشأن تفعيل منظومة القيم علي مستوي المدارس.

يفتتح الآن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، عدداً من التطويرات بكلية الطب والمستشفيات الجامعية، رافقه خلالها الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات.

افتتح اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اللقاء التعريفي لإطلاق المرحله الثانيه من مبادرة شباب من أجل التنميه، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم والثقافة والتنمية المستدامة لشباب الجامعات في ظل التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلي للجامعات.

يشهد محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم عدداً من الافتتاحات من قاعة الدراسات العليا الجديدة معمل الكمبيوتر ، بكلية الطب وعددا من الافتتاحات بمجمع العمليات والرعايات المركزة بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية الجناح الاقتصادي بمستشفي الدمرداش.