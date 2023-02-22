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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حيث يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الأرز بشكل يومي والتي شهدت ارتفاعا كبيرا بعد قرار الحكومة إلغاء قرار التسعيرة بـ12 جنيها كحد أدني.

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وبعد إعلان قرار إلغاء التسعيرة الجبرية، عادت شركات الأرز الفاخر للأسواق بأسعار حتى 28 جنيه للكيلو المعبأ و السائب يبدأ من 23 حتى 26 جنيها.

وشهد سعر الأرز السائب استقرارا في السوق بعد أن زاد 1000 جنيه في الطن، خلال تعاملات أول أمس ، ليبدأ من 23 جنيها للكيلو للمستهلك ويصل إلى 26 جنيها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التموين أمس ، أن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على شراء كمية 50 ألف طن أرز أبيض مستورد.

من جانبه قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنّ أسعار الأرز الشعير انخفضت بمعدل يتراوح من 200 إلى 300 جنيه في الطن، موضحا أن الدولار متوفر، ولا توجد أي أزمة في استيراد الأرز الفترة الحالية.

وعن الاستهلاك ، فقل شحاته إن مصر لا تعاني من نقص في الأرز بل لديها فائض منه وسيتم ضخ كميات كبيرة خلال الأيام المقبلة بعد تحرير سعره.

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