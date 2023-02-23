من 3 إلى 5 شهور .. الحكومة تعلن موعد انخفاض أسعار الدواجن

وجه السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، رسالة هامة للمواطنين بشأن أسعار السلع.

وأضاف "نادر سعد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي، أن الرسالة هي أننا نعي ونعلم جيدا حجم المعاناة نتيجة إرتفاع الأسعار وبعض هذه الارتفاعات نتيجة ظروف مؤقتة مثل ما حدث في أزمة الدواجن، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل في الفترة الحالية علي عودة الأمور طبيعتها مرة أخري.

وتابع السفير نادر سعد، أن هناك خطة خلال من 3 الي 5 شهور سوف تعود جميع مزارع الدواجن للعمل بكافة طاقتها ومن ثم سوف يحدث انخفاض تدريجي لأسعار الدواجن، ولن نحتاج إلى استيراد دواجن من الخارج مرة أخري.