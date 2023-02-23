شاهد.. روعة وجمال الأوبرا من الداخل والخارج في الليل

تعد الأوبرا مقصدا ثقافيا وترفيهيا لكافة المصريين وغير المصريين، ويعرض بداخلها العديد من العروضات الترفيهية والفنية المختلفة.
ورصدت عدسة “صدي البلد”، جاليري صور للأوبرا في الليل، والتي تتمتع بمظهر جذاب وخلاب، من الداخل والخارج، وسط الأنوار الخافتة.
11 مؤلفا موسيقيا في اتجاهات عربية بدار الأوبرا المصرية
يقدم مهرجان اتجاهات عربية الذي يقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حفلين كلاسيكيين لـ11 مؤلفًا موسيقيًا بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفونية.
يسعى المهرجان، بحسب تقرير بثته قناة القاهرة الإخبارية، إلى إثراء الحياة الموسيقية، وإلقاء الضوء على المؤلفين العرب، من خلال إبداعات تحمل الطابع العربي لهذا اللون الغربي من الموسيقى، ليقدم رؤية عربية مختلفة للفن الكلاسيكي، حسبما تناوله التقرير في قناة "القاهرة الإخبارية".
تهدف إليه الأوبرا المصرية
التوسع في تقديم ألوان مختلفة من الموسيقى حتى التي لا تحظى بشعبية كبيرة من الجمهور وتقتصر على فئة بعينها، هو الشغل الشاغل التي تهدف إليه الأوبرا المصرية، فعلى مر السنين أسست العديد من الفرق والأوركسترا لخلق اهتمام بالموسيقى الكلاسيكية.