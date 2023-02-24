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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة الهاتشباك الأعلى مبيعاً في مصر.. أعرف سعرها | صور

سوزوكي سويفت موديل
سوزوكي سويفت موديل 2022

تصدرت سيارة الهاتشباك اليابانية الصغيرة سوزوكي سويفت موديل 2022 قائمة مبيعات سيارات الهاتشباك في السوق المصري خلال عام 2022 بـ 3 آلاف و457 سيارة، وذلك حسب مجلس معلومات سوق السيارات أميك "AMIC".

 

تتميز السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 بتصميم شبابي أنيق وعصري، كما يعتبر حجم السيارة أحد أهم مميزاتها مما يجعلها مناسبة للاستخدام داخل المدن المكتظة بالسكان والشوارع الضيقة.

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سوزوكي سويفت موديل 2022 

محرك سوزوكي سويفت موديل 2022

تتوفر السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 بمحرك سعة 1200 سي سي، يخرج قوة 84 حصان، رباعي الأسطوانات، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي سرعات "أوتوماتيك".

 

وفضل هذه المواصفات تتسارع السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال 12.9 ثانية فقط، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سوزوكي سويفت موديل 2022 

تتوفر السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 بعدد من تجهيزات الأمن والسلامة أبرزها نظام صوتي ترفيهي، سنتر لوك ، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية، ووجود مكابح ABS و EBD، وأنظمة مساعدة للفرامل BA ، ومانع إدارة المحرك ايموبليزر، ر تشغيل/ إيقاف المحرك، وحساسات ركن 

سوزوكي سويفت موديل 2022 

خلفية ومرايات جانبية كهربائية التحكم ذات إشارات ضوئية خارجية، مع مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وجنوط رياضية 15 بوصة، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وراديو، ومدخل “USB” وبلوتوث.

سوزوكي سويفت موديل 2022 

سعر سوزوكي سويفت موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 في السوق المصري:

سوزوكي سويفت موديل 2022 الفئة الأولى WITHOUT SCREEN (2TON) أوتوماتيك محرك 1200 سي سي بقيمة قدرها 459.900 جنيه.

سوزوكي سويفت موديل 2022 الفئة الثانية SCREEN (2TON) أوتوماتيك محرك 1200 سي سي بقيمة قدرها 479.900 جنيه.  

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