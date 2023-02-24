ختام ملتقى تراث الشعوب السادس بفنون تطبيقية حلوان

اختتمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ملتقى تراث الشعوب السادس "الخط العربي.. تاريخ وفن"، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور ميسون قطب عميد الكلية، ود. مروة خفاجي وكيل الكلية، في إطار اهتمام جامعة حلوان بتنمية معرفة الطلاب بالتراث الثقافي والحضاري للدول.

من جانبه أكد رئيس جامعة حلوان، أن هذا الملتقى يهدف إلي تحقيق التواصل بين الحضارات، والانفتاح على الثقافات المختلفة، مشيرًا إلي أن هذا الملتقى يعد فرصة لالتقاء هذه الثقافات المتعددة ومد جسور التعاون في المجال الثقافي الذي لا ينفصل عن المجال التعليمي.

كما أوضح "قنديل" أن اهتمام الجامعة بتنظيم مثل هذه الملتقيات يرجع إلى أهميتها في اكساب الطلاب الخبرات من خلال احتكاكهم بالصناع الأصليين والحرفيين للصناعات التراثية الفريدة واليدوية، فالتراث الشعبي ثروة كبيرة من الآداب والقيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية، والتعرف على الحرف الشهيرة بما يساهم في إثراء ثقافة الطلاب.



وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن فعاليات الملتقى تضمنت العديد من الفقرات التي تساهم في التعريف بالصناعات التراثية والشعبية، لتأهيل الطلاب بشكل جيد لسوق العمل، مشيرة إلي أن الملتقى تضمن معرض جماعي للخط العربي لأعضاء هيئة التدريس وكبار فناني الخط العربي في مصر، بجانب عروض حيه للحرفيين (الصدف - الخيامية - الحصير - السجاد - الكليم - الفخار - الحلي والنحاس - الخرط العربي - التلي - الخزف ... الخ).

وأضافت عميد الكلية أن الملتقى تضمن أيضا ندوة الخط العربي في فنون الأرابيسك، بجانب عروض موسيقية تضمنت فرقة التنورة و فرقة الآلات الشعبية وفرقة الغناء الشعبي، وكذلك افتتاح اجنحة الحرف اليدوية للجهات الراعية وجمعيات التراث من المحافظات المختلفة(محافظة القاهرة - الجيزة - الفيوم - المنوفية - الشرقية - كفر الشيخ - أسيوط - سوهاج - الوادي الجديد - الاقصر - حلايب - سيناء)، هذا بجانب عقد ورش عمل مختلفة.

وتمثلت الجهات العارضة في الملتقى كالتالي " صندوق التنمية الثقافية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأطلس للمأثورات الشعبية، و مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، مكتبة مصر العامة، جمعية اصالة لرعاية الفنون التراثية والمعاصرة، المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية.