زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب العراق على عمق 20 كيلو

أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل في بيان له منذ قليل بوقوع زلزال في العراق وبلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: وقعت الهزة في الساعة (23:25 بتوقيت جرينيتش، 02:25 بالتوقيت المحلي)، على بعد 359 كم شمال غرب بغداد، و17 كم شمال شرق الموصل الجديدة.

وأشار المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إلى أن الهزة ضربت على عمق 20 كيلومترا، عند دائرة عرض 36.43 شمالا وخط طول 43.25 شرقا.

يأتي ذلك بينما تتعرض سوريا والعراق وجنوب تركيا لهزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي دمر المنطقة مطلع الشهر الجاري، وأسفر عن مصرع وإصابة الآلاف.

الدولة الأكثر عرضة للزلزال

تؤكد تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن كافة دول العالم معرضة لأن تشهد هزات أرضية، لكن بعض الدول تواجه مخاطر الزلزال أكثر من غيرها.

وبحسب الهيئة الأمريكية، فإنه ليس ثمة جوابٌ حاسم وجازم بشأن أكثر دولة في العالم معرضة للزلزال، لأن الأمر يتطلب الإشارة إلى عدد من العناصر.

ويقول الخبراء إن التصنيف يعتمد على عدة عناصر؛ فهل نقصد الدولة الأكثر قابلية لأن تتأثر بالزلزال وتسجل خسائر كارثية، أم البلد الذي يسجل أكبر عدد من الهزات في السنة الواحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن اليابان هي أكثر دولة معرضة لوقوع زلزال لأن البلاد تقع في منطقة نشطة زلزاليا إلى حد كبير، ولديها كثافة زلزالية عالية للغاية. وتبعا لذلك، فإن اليابان هي أكثر دولة في العالم عرضة لأن تسجل هزات أرضية.