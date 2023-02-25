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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

11 فردًا و7 كيانات.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد مجموعة فاجنر الروسية

مجموعة فاجنر
مجموعة فاجنر

أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إضافة التكتل 11 فردًا و 7 كيانات مرتبطة بمجموعة فاجنر العسكرية الروسية إلى قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقرر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، فرض إجراءات تقييدية إضافية ضد الأفراد والكيانات المرتبطين بمجموعة فاجنر بالنظر إلى البعد الدولي وخطورة أنشطة المجموعة، فضلاً عن تأثيرها المزعزع للاستقرار في البلدان التي تنشط فيها.

وأكد الاتحاد أنه بالنظر إلى أنشطة مجموعة فاجنر فهي تمثل تهديدًا للأشخاص في البلدان التي تعمل فيها وللاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن فاجنر تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر لأنها لا تعمل ضمن أي إطار قانوني، مشددًا على التكتل مصمم على مواصلة اتخاذ إجراءات ملموسة ضد انتهاكات القانون الدولي.

وكان كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اتفقوا أمس الجمعة على فرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا.

وأعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن التكتل وافق على حزمة عقوبات جديدة على روسيا، في الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا.

وقال الاتحاد، إن الحزمة العاشرة تشمل إجراءات مقيدة موجهة ضد أفراد وكيانات داعمة للحرب، وتنشر الدعاية أو تسلم طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في الحرب.
 

الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عقوبات فاجنر فاجنر العسكرية

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