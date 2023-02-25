اللحوم النباتية تثير الجدل ..هل تشبه الحيوانية؟

أثارت اللحوم النباتية الجدل فى الآونة الأخيرة فهى مسمى جديد على أسماعنا، لذا يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة تأثيرها على الجسم وفوائدها.

اللحوم النباتية تشبه الأنواع الحيوانية فى الشكل والمذاق إلى حد كبير فلا تستطيع تمييز البرجر والسجق المصنوع بالكامل من مواد نباتية عن الحيواني ولكن لكل منهما مزايا وعيوب للجسم.

فوائد اللحوم النباتية

وفقا لما جاء فى موقع “eatthis ” بدائل اللحوم النباتية تحتوي على كميات متطابقة تقريبًا من البروتين ، والعناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد وفيتامين ب.

في حين أن بعض بدائل اللحوم النباتية تحتوي على عناصر غذائية أساسية غير موجودة في لحوم الحيوانات، مثل الألياف فإن هذه المنتجات تحتوي عادةً على مكونات أكثر من نظيراتها الحيوانية وتعتبر غذاءً معالجًا.

تتميز اللحوم النباتية فى أنها تخلو من الكوليسترول العالى الموجود فى الحيوانية لذا فهى جيدة للوقاية من بعض الأمراض والمشكلات الصحية مثل ارتفاع الكوليسترول وزيادة الوزن ومرض السكري وتصلب الشرايين.

زيادة الكوليسترول

بالإضافة إلى ذلك ، يتم تصنيع العديد من البدائل من فول الصويا وهو مكون مفيد جدا للجسم والصحة ولكن يكون للبعض حساسية تجاهه ويحتوي أيضًا على الجلوتين ، وهو مادة أخرى شائعة للحساسية.

فول الصويا المستخدم فى اللحوم النباتية



تحتوي اللحوم النباتية على العديد من نفس الفيتامينات والمعادن الموجودة في لحوم الحيوانات ولكن لأنها نباتية لا يتم امتصاصها دائما واستخدامها في الجسم بنفس معدل كميات متساوية من العناصر الغذائية الحيوانية وتحتاج لتناول كمية أكبر .

يعد توافر بدائل اللحوم مفيدًا للمستهلكين لأنه يوفر عناصر غذائية مهمة لأولئك الذين قد يكون لديهم خيارات غذائية محدودة بسبب التفضيلات الغذائية مثل اتباع نظام غذائي نباتي.

يمكن أن يوفر النظام الغذائي الشامل الذي يحتوي على الأطعمة الحيوانية والنباتية ، والذي يركز أيضًا على الخيارات المعالجة بالحد الأدنى ، مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية مع الحد الأدنى من المكونات المشكوك فيها.

أضرار اللحوم النباتية تحدث عند تصنيعها بطريقة خاطئة يتم التخلص فيها من معظم مكونات اللعناصر النباتية المفيدة أو اضافة مواد ضارة مثلما يحدث عند تناول البرجر الحيواني المصنع وتضاف له ألوان صناعية وتحتوى على الكثير من الصوديوم.