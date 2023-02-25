عميد زراعة عين شمس : الدولة تمارس تشجيعا متواصلا لصغار الفلاحين

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أنه نظرا لوجود مشكلة في أسعار السلع الغذائية وخصوصا في السلع الزراعية، والتي تواجه تحديات كبيرة جدا وتؤثر مباشرة في سبل حياة الفقراء، تم إطلاق مبادرة" ازرع " من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في نوفمبر الماضي لزيادة الرقعة الزراعية، إلى نحو مليون فدان بهدف زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة الصفراء وفول الصويا، وذلك مع استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.



وشدد الدكتور أحمد جلال أن التنمية الزراعية، وارتباطها بالأمن الغذائي قضية أمن قومي ،للمصريين لذلك نرى التوسع في الرقعة الزراعية بشكل كبير وتشجيع مستمر لصغار المزارعين.



ووضح جلال أن تلك المبادرة، الدف منها خلق جيل جديد من المزارعين وذلك عن طريق إمدادهم بجميع الوسائل اللازمة للزراعة الحديثة ، سواء بتوفير مستلزمات الإنتاج وطرق ري حديثه، وبالتالي سيكون هناك توسع في الرقعة الزراعية، لزراعة أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة .

وأوضح جلال ، أن مبادرة ازرع قد تشمل مبادرات أخرى لزراعة بعض المحاصيل الأخرى التي يوجد لدينا عجز في زراعتها، مثل محصول الذرة الصفراء وفول الصويا مؤكداً أن المبادرة تهدف إلي توفير التقاوي عالية الجودة المعتمدة للتوسع في زراعة القمح، لتحقيق الأمن الغذائي المصري، وتقليل تكاليف إنتاج محصول القمح بالإضافة إلي توفير أسمدة عالية الجودة لزيادة إنتاجية القمح .

وتابع عميد زراعة جامعة عين شمس أن مبادرة ازرع تستهدف صغار المزارعين وتشجيعهم وتوفير كافة احتياجاتهم وإمدادهم ، سواء بتوفير مستلزمات الإنتاج وطرق ري حديثه وغيره.