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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. الخشت: إطلاق 36 مشروعا بحثيا بتكلفة 80 مليون جنيه خلال عام واحد.. وعقد جلسة تشاورية تدريبية حول الصحة الإنجابية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية .

التعليم تعقد جلسة تشاورية تدريبية حول الصحة الإنجابية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جلسة تشاورية تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص فى المديريات والإدارات التعليمية حول تنفيذ محاضرات حول الصحة الإنجابية فى المؤسسات التعليمية.

حقوق حلوان تنظم مجموعة من الدورات التدريبية بعنوان "محكمة الأسرة

يعقد مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني بكلية الحقوق جامعة حلوان مجموعة من الدورات التدريبية بعنوان "محكمة الأسرة"، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور امل لطفي عميد الكلية، وريادة  الدكتور أحمد عبد الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو هشيمة مدير مركز الاستشارات.

تفاصيل إطلاق برنامج جديد لتعميق التصنيع المحلي في مجال السيارات الكهربائية

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن إطلاق برنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية و ذلك إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030، لذا اذا كنت من المهتمين بمجال تطوير السيارات الكهربائية مع التركيز بشكل خاص على البطارية ، وتصميمات قوالب الهيكل ، وأجهزة الشحن المدمجة ، وأجهزة التحكم.

صعود طلاب جامعة بني سويف لنهائي مسابقة المراسل التلفزيوني «إبداع 11»

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، صعود اثنين من طلاب الجامعة إلى نهائي بمسابقة المراسل التلفزيوني “إبداع 11”، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

طب عين شمس تحتفل بتخريج الدفعة التاسعة من الطلاب الماليزيين

احتفلت كلية الطب جامعة عين شمس ، يوم السبت الموافق ٢٥ فبراير بتخريج الدفعة التاسعة من الطلاب الماليزيين ، والبالغ عددهم ٢٠ طالبا و طالبة ، تبعا للاتفاقية المبرمة بين كلية الطب و ماليزيا.

الخشت: أطلقنا 36 مشروعا بحثيا بتكلفة 80 مليون جنيه خلال عام واحد

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول حجم الدراسات العلمية والمشروعات البحثية التي نفذتها الجامعة خلال عام، مشيرًا إلى أن الجامعة نشرت 6765 دراسة علمية دوليا حسب مؤشر Scopus في عام واحد، ونفذت 25 مشروعا بالتعاون مع الجهات المعنية بالبحث العلمي، و7 مشروعات داخل الجامعة، و4 مشروعات دولية، وذلك بتكلفة إجمالية للبحوث تصل إلى نحو 80 مليون جنيه.

وزارة التربية والتعليم اخبار التعليم التربية والتعليم Jobs Education

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