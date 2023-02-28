رئيس معهد القلب السابق يكشف سبب وفاة الطالبة رودينا أسامة

علق الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب السابق، على وفاة الطالبة رودينا اسامة، قائلا “إن متلازمة القلب المكسور من الممكن أن تتسبب فى حدوث سكتة قلبية بل والموت المفاجئ” وأوضح أن متلازمة القلب المكسور تحدث بسبب الزعل الشديد والصدمات العاطفية وفقدان الأحبة وكل المشاعر الحزينة التى تصيب الإنسان، لذا يجب عدم الاستسلام لها عبر التكيف الروحي مع أعباء وكبد الحياة والصدمات.



وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كسرة القلب والزعل قد تؤدي للموت والكلمات تكون أحيانا بمثابة لكمات أو رصاص قاتل والحزن مؤثر جداً والكلمة قد تؤدي لتوقف القلب".



مكملاً : "علمياً الصدمة وكسر القلوب يؤدي لافراز عاصفة من هرمون "الاردينالين" وهو هرمون الخوف والزعل يؤدي لتقلص في عضلة شريان القلب التاجي وممكن تقفلها وتعمل جلطة أو ذبحة صدرية.



وعن سبل الوقاية قال: الزعل والتكيف مع ضغوطات الحياة هو مشوار حياة حيث أن المناعة الروحية والنفسية هي أسلوب ومنهج حياة ولازم نقاوم الضغوطات والتكيف معها وهي تحتاج لتدريب وتربية.



مواصلاً في معرض تعليقه على المتنمرين: "الجيل الحديث سواء المتنمرين أو ضحاياهم لازم نربيهم على أهمية الكلمة وتأثيرها وأن الجمال مش في الشكل لكن في جمال القلوب وأن الله ينظر للتصرفات وجمال القلوب .



وتوفيت طالبة ثانوي متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية بعد تعرضها لتنمر من جانب زميلاتها، تكشفت تفاصيل جديدة وأظهرت التحقيقات أنه قبل ساعات من وفاة رودينا أسامة، التي كانت تدرس في الصف الأول الثانوي بمدرسة خاصة في منطقة فيصل بالجيزة، حدثت مشادة كلامية ولفظية بينها وبين عدد من زميلاتها بسبب تعمدهن مضايقتها والتفوه بألفاظ مسيئة ضدها وكتابة أسمائهن على المقعد الخاص بها في فصلها الدراسي.