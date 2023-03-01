الترمس.. نبات يفيد الحامل والجنين ويعزز صحة العظام.. تعرف على فوائده

تتميز نبتة الترمس بقيمتها الغذائية العالية التي تعود لاحتوائها على العديد من الفيتامينات، والمعادن، والألياف، والبروتينات التي تجعل من فوائده عديدة ومتنوعة.

حيث أن حبوب الترمس لها فوائد للبشرة، والقلب، والقولون، بالإضافة لفوائده لمرضى السكري والضغط المرتفع .

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات والاعشاب الطبية ، ان الدراسات، اثبتت أن المكملات الغذائية التي تحتوي على البروتين المستخلص من الترمس تعمل على خفض مستويات الجلوكوز في الدم و ارتفاع مستويات الأنسولين للحفاظ على التوازن السليم لمستويات السكر في الدم ، كما تساعد حبوب الترمس على الوقاية من المضاعفات التي يسببها مرض السكري.

كما تحتوي حبوب الترمس علي الألياف التي تمنع الشعور بالجوع لفترة طويلة من الزمن، ونتيجة لذلك فإن الناس الذين يتناولون حبوب الترمس يأكلون كمية طعام أقل، وذلك يؤدي الى فقدان الوزن والتنحيف.



فوائد الترمس للحامل

وتتمثل فوائد الترمس كذلك للحامل باحتوائها على حمض الفوليك المهم لسلامة الحامل والجنين، كما تحتوي أيضاً على نسبة عالية من الألياف وفيتامين ب الضرورية لسلامة الأم والجنين.

ولأن المعادن الرئيسية مطلوبة لجعل العظام قوية وصحية ،لذا فإن الكالسيوم والـفوسفور يتواجدان بكمية وفيرة في حبوب الترمس وهذا يعزز صحة العظام.



منع الشيخوخة المبكرة

وأضاف إن وجود مضادات الأكسدة في حبوب الترمس يمنع الشيخوخة المبكرة و يعكس علامات الشيخوخة مثل التجاعيد، كذلك فإن الفيتامينات والمعادن الموجودة في الترمس تغذي البشرة وتجعلها صحية ومتوهجة.

ويساعد كذلك في علاج فقر الدم، حيث يحتوي الترمس على كميات جيدة من الحديد الذي يساعد في تكوين الهيموجلوبين.

كما يعد تناول الترمس من الطرق التي توفر بعض الحماية للجسم من مخاطر الارتفاع في ضغط الدم إلى حد ما ،وكما هو معروف فإن ضغط الدم المرتفع قد يؤدي إلى نوبة قلبية، أو سكتة دماغية أو شلل أو ضعف في العيون.

ويحتوي الترمس على كمية كبيرة من الثيامين اللازم لعملية التمثيل الغذائي للدهون والكربوهيدرات .

كما يساعد أيضاً في الحفاظ على وظيفة الجهاز العصبي.



كما أن محتوى الترمس العالي من الألياف يجعل منه مادة حيوية تتغذى عليها البكتيريا الجيدة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً مع حالة الجهاز المناعي.، فهو يحتوي على الزنك الذي يعمل على تعزيز المناعة ودعم الصحة الإنجابية وتنظيم نشاط الجينات.

ويساعد الترمس على تحسين الحالة النفسية والجنسية لدى الرجال.. حيث يقوم الترمس بتقوية عضلة القلب ويساعد على خفض حدة التوتر والشد العصبي ، ويعمل كذلك علي تقوية الأعصاب لما له قيمة كبيرة نظرا لانه يحتوى على نسبة كبيرة من البروتين و الأملاح والكربوهيدرات كما يحتوى على الكالسيوم والفسفور ويساعد الترمس على تقوية الأعصاب كما يعالج الصدافية.

ولعلاج السكر التراكمي يتم تحضير ١٠٠ جرام من مطحون الترمس الجاف و١٠٠جراماً من الكزبرة الجافة، إضافةً إلى ١٠٠ جراماً من مطحون الحلبة، نخلط جميع المكونات ونأخذ مقدار ملعقة صغيرة منه بمعدل ثلاث مرات في اليوم الواحد.

ودقيق الترمس مع الشعير بنسب متساوية ينفع فى اوجاع الجراحات ويضمد به عرق النسا.

