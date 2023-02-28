إشادة بدور جامعة مطروح فى مبادرة 100 مليون شجرة .. تفاصيل

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدور جامعة مطروح الفاعل في التوعية والمشاركة في تنفيذ المبادرات كزراعة ١٠٠مليون شجرة واستلام محافظة مطروح عدد ٨٠ ألف شجرة ،وكذلك التوعية بمخاطر المتغيرات المناخية واهمية الحفاظ على البيئة مع شكر الجهود المجتمعية لجامعة مطروح المستمرة لتقديم مزيدمن الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال مجلس جامعة مطروح بحضور محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ،وذلك بمقر جامعة مطروح الجديدة بالكيلو ١٠ شرق مدينة مرسى مطروح.

كما ناقش الاجتماع مقترح خطة ادراج مزيد من أعداد الطلاب خريجى الثانوية العامة والازهر والثانوية الفنية من ابناء مطروح خلال تنسيق القبول بكليات الجامعة العام الدراسى القادم لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات بما يفتح مزيد من تقليل الاغتراب لأبناء مطروح ويمنح التحاقهم بجامعة مطروح.