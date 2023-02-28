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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إشادة بدور جامعة مطروح فى مبادرة 100 مليون شجرة .. تفاصيل

جامعة مطروح خلال
جامعة مطروح خلال الاجتماع

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدور جامعة مطروح الفاعل في التوعية والمشاركة في تنفيذ المبادرات كزراعة ١٠٠مليون شجرة واستلام محافظة مطروح عدد ٨٠ ألف شجرة ،وكذلك التوعية بمخاطر المتغيرات المناخية واهمية الحفاظ على البيئة مع شكر الجهود المجتمعية لجامعة مطروح المستمرة لتقديم مزيدمن الخدمات للمواطنين.

مطروح تزرع 80 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

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جاء ذلك خلال مجلس جامعة مطروح بحضور  محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ،وذلك بمقر جامعة مطروح الجديدة بالكيلو ١٠ شرق مدينة مرسى مطروح.

كما ناقش الاجتماع مقترح خطة ادراج مزيد من أعداد الطلاب خريجى الثانوية العامة والازهر والثانوية الفنية من ابناء مطروح خلال تنسيق القبول بكليات الجامعة العام الدراسى القادم لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات بما يفتح مزيد من تقليل الاغتراب لأبناء مطروح ويمنح التحاقهم بجامعة مطروح.

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