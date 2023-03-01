أخبار التوك شو.. مفاجآت جديدة بأسعار الذهب.. وتحذيرات من الأرصاد الجوية للمواطنين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مفاجآت جديدة بأسعار الذهب

صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع منتصف التعاملات، ليزداد كل عيار 7 جنيهات مقارنة بأسعار الأمس، وهو ما يعد غريبا في ظل هبوط المعدن عالميا.

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة.

الشتاء يعود من جديد خلال ساعات.. ونصيحة خاصة لمرضى الجيوب الأنفية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة وتفاصيل طقس باقي الأسبوع.



بشرة خير للمصريين بالخارج| إعرف الحكاية

أثني محمود خيري، خبير سيارات، بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب حول مشروع تيسيرات استيراد السيارات للمصريين في الخارج.

لن يحدث مرة أخرى..أحمد موسى يكشف مفاجأة حول قرار وقف برنامج رياضي

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج رياضي شهير وإحالة صفحاته أيضا عبر مواقع التواصل الإجتماعي للنيابة .



قضاء وقدر.. رد فعل غريب من خطيب البلوجر سارة محمد بعد إصابتها بالعمى

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن واقعة تعرض البلوجر سارة محمد إلى حادث إطلاق نار أدى إلى فقدان البصر.

خصم 70%..مفاجآت عاجلة في إستيراد السيارات من الخارج

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم الموافقة من مجلس النواب مبدئيا خلال جلسته العامة على تخفيض 70% من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لكافة سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة.

يجعل الزجاج موصلا للكهرباء.. تلميذ زويل يكشف تفاصيل اختراعه المذهل

كشف العالم المصري محمد حسن مساعد الدكتور أحمد زويل سابقا، تفاصيل اختراعه الجديد، مشيرا إلى أنه استطاع تطوير جهاز "المخلق لنبضات الليزر" أسرع ألف مرة.

تحرك جديد في أسعار الذهب لم يحدث منذ أشهر

أكد المستشار ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن الذهب يهبط لمستويات تاريخيه، ويسجل اليوم 1665 جنيه اليوم، وأن هذا السعر لم يحدث منذ أشهر.