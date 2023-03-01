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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير البترول الأسبق في حواره مع أحمد موسى: كنا نستورد الغاز بـ2,3 مليار دولار قبل اكتشاف حقل ظهر..والعمل العام أصعب من الوزارة

عبد الله غراب
عبد الله غراب

حل المهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق ورئيس نادي الصيد، ضيفا علي الإعلامي أحمد موسى لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم  أبرزها في التقرير التالي:

وزير البترول الأسبق: تريليون و300 مليار جنيه دعما للطاقة في 10 سنوات
قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق ورئيس نادي الصيد، إن الدولة المصرية أنفقت تريليون و300مليار جنيه علي دعم الطاقة في 10 سنوات.

عبدالله غراب: كنا نستورد الغاز بـ2,3 مليار دولار قبل اكتشاف حقل ظهر
قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق ورئيس نادي الصيد، إن إجمالي ما كانت تتحمله الدولة لدعم المواد البترولية في عام 2011 ، 120 مليار جنيه.

وتابع غراب خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "ًصدى البلد"،:"كنا نستورد غاز بـ 2.3 مليار دولار سنويا قبل اكتشاف حقل ظهر".

كيف يحمى حقل ظهر مصر من أزمة غاز .. وزير سابق يوضح
قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول الأسبق ورئيس نادي الصيد، إن قطاع البترول يعتمد على مجموعة من الاستثمارات والاتفاقيات التي عقدتها الدولة مع الشركات المعنية، وهذه الاتفاقيات تساعد على تغطية المجتمع من الوقود.

وتابع غراب خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "ًصدى البلد"،:"وأردف أن مصر كان تستورد غاز بـ3.2 مليار دولار سنويا قبل اكتشاف حقل ظهر، ولولا حقل ظهر والاكتشافات الجديدة لكنا نستورد غاز الآن تصل إلى 25 مليار، كما أن غاز حقل ظهر يستفيد منه المواطن في منزله.

أكمل: البحر الأحمر والوادي الجديد من أبرز الأماكن المقرر أن يكون فيها اكتشافات بترولية جديدة، كما أن عدم الاستقرار الدولي يعني اختلال في أسعار البترول، بالإضافة على أنه لا توجد دولة في العالم تتحمل الاستغناء عن الغاز.

عبد الله غراب: العمل العام أصعب من تولي الوزارة
أكد عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، ورئيس نادي الصيد، أنه يتم اتخاذ القرارات في مجلس إدارة نادي الصيد بالإجماع، ولا يوجد اتفاق تام بين شخصين .

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مشكلة في اكتمال اجتماع الجمعية العمومية بنادي الصيد والتي تحتاج 10 آلاف شخص.

واستطرد عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، ورئيس نادي الصيد، أنه تم زيادة أسعار المأكولات في نادي الصيد والتي تتغير يوميًا بسبب ارتفاع السلع، وهو ما لا يعجب الأعضاء.

وأكد عبد الله غراب أن العمل العام أصعب من تولي الوزارة،  مشيرا إلي أن رئاسته لنادي الصيد أصعب من الوزارة.

تفاصيل وقيمة العضوية في نادي الصيد
أكد عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، ورئيس نادي الصيد، أن سعر العضوية في نادي الصيد 600 ألف جنيه وتزيد نحو 70 ألف جنيه بسبب الضريبة، مشيرًا إلى أن النادي لا يحقق أرباح، ولديه إمكانيات أكثر من الوزارة والاتحادات.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك منافسين كثيرين مثل الأهلي والجزيرة ووادي دجلة.

ولفت رئيس نادي الصيد، إلى أن عضوية نادي الصيد لكل الفروع القطامية وأكتوبر والدقي، باستثناء القطامية، تكون العضوية لهذا الفرع فقط، مشيرا إلى أن النادي خرج منه ناشئين مثل حازم إمام أحمد عبد الله، هشام حنفي، تامر النحاس.

واستطرد عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، أن النادي يفضل الناشئين في لاعبي كرة القدم، والنادي متميز في الألعاب القتالية ولعبة الرماية تاريخية في النادي، وهناك لاعبين متميزين في سلاح الشيش والجمباز والتايكوندو.

واستطرد أن نادي الصيد اجتماعي وأبناء النادي يمارسون الرياضة ويتم دعمهم، بالتعاون مع الأهالي، مضيفا أن النادي به لاعبين على أعلى مستوى.


وأكد عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، أنه يتم العمل على وجود أبطال في النادي حتى يكون هناك رعاة، مشيرا لوجود أبطال بالفعل في لعبة التايكوندو.

واستطرد أن المصدر الرئيسي لإيرادات النادي هي الاشتراكات، مشيرا إلى أن فرع القطامية حقق 4 آلاف عضوية اشتراك وغطوا تكلفة الإنشاء.

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