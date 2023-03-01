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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التحديات والمواجهة واستشراف المستقبل.. محاضرة لـ طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس

محاضرة من تنظيم أسرة
محاضرة من تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس

نظمت أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس ، محاضرة بعنوان "التحديات والمواجهة واستشراف المستقبل" ألقاها اللواء دكتور محمد أنور الهمشري نائب مدير أكاديمية ناصر العسكرية السابق واستاذ كرسي الأزمات.

تأتي هذه المحاضرة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، وبحضور الدكتور مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب،  الدكتور فيروز محمود رئيس قسم الجغرافيا سابقا و إشراف عام الدكتور حاتم ربيع رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس

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وذلك في اطار حرص جامعة عين شمس على زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدي الطلاب وحرصاً منها علي رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة والاستفادة من الكفاءات .

وتناولت المحاضرة  التحديات التي تواجه مصر وكيفية محاربة الشائعات والتحديات واستشراق المستقبل وبناء العقل المصري الواعي  بالإضافة إلى أهمية تعمير العقل المصري في ظل التعمير والبنية التحتية المصرية في ظل خطة الدولة ٢٠٣٠

وأشار اللواء دكتور محمد أنور الهمشري ، نائب مدير أكاديمية ناصر العسكرية السابق واستاذ كرسي الازمات إلى أن مصر قادرة على الاحتواء الحضاري، وغير قابلة أن يحتويها أحد حضاريًا، فالبناء المستقبلي للإنسان بناء الهوية والشخصية والعقل والرؤية هم أساس بناء المجتمع والدول، وهم الحاجة الماسة لحركة بناء وتنمية المجتمع والدول، ونحن بإذن الله في عبور جديد نحو الجمهورية الجديدة.

وتناول الهمشري، خلال المحاضرة مشكلة  الزيادة السكانية غير المدروسة وغير المنتجة والتي تأكل الثروات وضرورة رفع الانتاج وتقليل الاستهلاك في ظل التحديات العالمية.

محاضرة من تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس
محاضرة من تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس
محاضرة من تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس
جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس

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