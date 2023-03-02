تفاصيل التقديم ببرنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن إطلاق برنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية و ذلك إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030، لذا اذا كنت من المهتمين بمجال تطوير السيارات الكهربائية مع التركيز بشكل خاص على البطارية ، وتصميمات قوالب الهيكل ، وأجهزة الشحن المدمجة ، وأجهزة التحكم.

واوضحت أنه يمكن التقديم ، من خلال رابط الموقع:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/ttpd-dlm/

كما ينتهى التقديم فى 15 مارس2023، ويهدف هذا البرنامج إلى إنتاج التكنولوجيا ونقلها وتوطينها من أجل تعزيز الشراكة الأكاديمية والصناعة ، من خلال البرامج والمبادرات المختلفة التي تم تطويرها خلال السنوات الثماني الماضية .



واشارت إلى أنه من ضمن هذه المبادرات التحالفات المعرفية والتكنولوجية (KTA) ، ومكاتب التكنولوجيا والابتكار والتسويق (TICOs) ، والحاضنات التكنولوجية (INTILAC) وتعميق التصنيع المحلي (DLM).



عن دعوة الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم والإنسانيات AGYA ، للباحثين المتميزين المهتمين بالأبحاث متعددة التخصصات للتقديم فى عضوية 2023، على أن يكون آخر موعد للتقديم: 10أبريل 2023 .

تدعو أجيا إلى إلتقاء الباحثين العرب والألمان من جميع التخصصات تحت منصة واحدة، و تشجع AGYA الباحثين المتميزين في بداية حياتهم المهنية (3-10 سنوات بعد الدكتوراه) في جميع مجالات العلوم الطبيعية، والتقنية، وعلوم الحياة، والعلوم الإنسانية، إلى جانب العلوم الاجتماعية، والفنون للتقدم بالحصول على عضوية الأكاديمية .

تُمنح عضوية AGYA لمدة تصل إلى خمس سنوات، تليها عضوية مدى الحياة في شبكة الخريجين، ولكن على المتقدمين أن يكونوا منتسبين إلى جامعة أو مؤسسة بحثية في ألمانيا أو في أي دولة عربية، وأن يكون لديهم ما يثبت تميزهم البحثى في مجال التخصص و إتسامهم بالمهارات الأكاديمية و القيادية اللازمة .

للتقديم على العضوية وللمزيد من المعلومات:

https://agya.info/about-us/cfm2023?fbclid=IwAR3LHxPsrqMLWxNO0FJUThPOPTmpK2Hrd3VTnGWWvEwKa3aOggtpPNDPUdo