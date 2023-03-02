عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دار علوم القاهرة تعلن موعد غلق باب الالتماس لطلاب الدراسات العليا

امتحانات
امتحانات

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دارعلوم جامعة القاهرة ، عن موعد غلق باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا .

وقال الدكتور أحمد بلبولة ، إن الكلية قامت بفتح باب الالتماس على نتائج طلاب الدراسات العليا على نتائج الفصل الدراسى الأول من 23 فبراير الجارى ، مؤكدا على أن باب الالتماس سيغلق يوم الأحد 12 مارس. 

جامعة القاهرة 

وكانت قد شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ندوة وحوارًا مفتوحًا حول "الاستراتيجية الوطنية للشباب" للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،افتتحها د.محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، وبالتعاون مع طلاب من أجل مصر، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها والعاملين والطلاب.

txt

خبير: التعليم المهني أحد المحاور الأساسية التي تهتم بها الدولة

txt

شراقي: لا توجد وسيلة علمية للتنبؤ بالزلازل بدقة.. والعالم الهولندي كاذب.. تفاصيل

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  إن جامعة القاهرة لها مكانة عريقة وعظيمة وأي إنسان يقف بها يشعر بالفخر والامتنان بتا.ريخها، مشيدًا بالدكتور محمد الخشت كونه قائدا متميزا لمنظومة جامعة القاهرة، بجهوده وعمله وإبداعاته واهتمامه بالشباب الجامعي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن شباب مصر يحمل راية المستقبل، وأن الدولة حريصة على الاختيار المبكر للقيادات إيمانا بقدراتهم على صنع المستقبل، مؤكدًا أهمية الحوار معهم ونقل الخبرات لهم.

وأوضح وزير الشباب أن الجمهورية الجديدة هي دولة العلم والعمل، حيث لا يوجد دولة أو كيان بدون علم وهو ما يمثل منهجا يتم دراسته وتنقيته والتوصل إلى معطيات قابلة للتطبيق.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى إنشاء وتطوير العديد من مراكز الشباب، لافتا إلى تغيير  التقاليد والفكر والمضمون داخل هذه المراكز لتتحول إلى مراكز لخدمة المجتمع وأصبحت تتيح تعليم الحرف اليدوية، بالإضافة إلى مراكز إبداع وابتكار.
 

جامعة القاهرة كلية دارعلوم جامعة القاهرة نتائج الفصل الدراسى الاول الإلتماس طلاب الدراسات العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48 ساعة المقبلة

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بعد زيادة البنزين والغاز| تفاصيل

بداية من اليوم.. الحكومة تصرف 2000 جنيه للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

وزير الرياضة يكشف مفاجأة بشأن رئيس نادي الزمالك الجديد | فيديو

ترشيحاتنا

6 أعمال مستحبة قبل ليلة النصف من شعبان .. الإفتاء توضحها

جامعة حلوان .. التسجيل بالبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بشهر مارس .. عبر هذا الرابط

زلزال عنيف يضرب روسيا

أزمة أوكرانيا تتصدر المناقشات قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

دعاء يوم 10 شعبان.. كلمات تحول حياتك لسعادة وترزقك الخير كله

بيان عاجل من زيلينسكي بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة أثناء تنظيف الأسنان تشير إلى مرض الكبد الدهني |احترس

ببدلة كلاسيكية.. بلقيس فتحي تتألق في أحدث ظهور لها

مع التقلبات الجوية.. هاني الناظر يكشف عن نصائح ضرورية|خلي بالك

بتعديل بسيط.. أحلام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها ببرنامج سعودي أيدول

فيديو

نقدم الساعة ولا نأخرها.. سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ