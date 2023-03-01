شراقي: لا توجد وسيلة علمية للتنبؤ بالزلازل بدقة.. والعالم الهولندي كاذب.. تفاصيل

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، مفاجأة جديدة عن العالم الهولندى المتنبئ بالزلازل .

وقال شراقى ، المتنبئ الهولندى للزلازل ليس بعالم أو جيولوجى ولا يحمل درجة علمية. تحدثت كل وسائل الاعلام عن الهولندى Frank Hoogerbeets والذى تنبأ بزلازل 6 فبراير، وحيث إن الزلازل لا يمكن التنبؤ بها علمياً، فحاولت أن أعرف من هو، وعلى أى علم يستند، وما هى أبحاثه؟ ومن كلامه فهو يصف نفسه بأنه باحث فى مكان يسمى " SSGEOS مسح هندسة النظام الشمسي "، وله موقع الكترونى (https://ssgeos.org/index.htm) ولكن لم أجد لهذا الكيان هيئة أو باحثون أو إدارة بل موقعا الكترونيا.

و أضاف “ شراقى ” أنه يعتمد فى توقعاته على علاقة ترتيب النجوم والكواكب والقمر بالنسبة للشمس ويعتمد على قوى التجاذب بينهما، وهذا معروف للمد والجزر لمياه البحار والمحيطات لسهولة حركة السوائل أو الهواء وليس للقشرة الأرضية الصلبة.

وتابع: السيد فرانك لا يوجد دليل على أنه عالم أو جيولوجى أو فلكى لأنه لم يحصل على درجة علمية، وليس له أى عمل علمى منشور بدوريات معترف بها، قد يكون هاويا لحركة النجوم وربطها بالزلازل عن طريق برنامج كمبيوتر، وهذا ليس بعلم معترف به، ويعتمد على جمع تبرعات لموقعه الذى يتابعه حوالى نصف مليون، واعتاد على اذاعة فيديوهات وتنبؤات على الأقل مرتين اسبوعيا لمواقع هى من أنشط المناطق للزلازل فى العالم، واحتمال حدوثها 50%، ويعتبر يوتيوبر علمى".

كما أكد أن له عشرات التنبؤات الكثيرة الاسبوعية (مرفق أكثر من 30 تنبؤا او توقعا من ديسمبر إلى فبراير، كل تنبؤ فى صورة) والتى يختار فيها أكثر المناطق تعرضا للزلازل (أحزمة الزلازل) عن طريق اختيار مساحة كبيرة على سطح الأرض باللون البنفسجى، مما يثير الرعب والفزع، ويستخدم نفس الجملة فى كل توقع:

Potential for increased seismic activity in or near the purple bands. This is an estimate. Other regions are not excluded.



وأوضح ، وآخرها أنه سوف يحدث زلزال بطول البحر الميت حتى خليج السويس فى مصر خلال أيام أو شهور أو عشر سنوات، رغم أنه يحدث سنوياً عدة زلازل أقل من المتوسط فى خليج السويس أو العقبة آخرها 27 ديسمبر 2022 جنوب خليج السويس، 24 فبراير 2023 شمال السويس بقوة 4.1 ريختر.. لا توجد وسيلة علمية للتنبؤ بالزلازل فى تحديد القوة والزمان والمكان بدقة، ولكن هناك دراسات دقيقة على الخصائص الجيولوجية لكل منطقة ومدى خطورة الزلازل بها وصنفت كأحزمة زلازل مثل دائرة المحيط الهادى والمنطقة التركية.