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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مناسبة ختام فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية..

بمركز سينما الحضارة| احتفالية القاهرة.. سيرة ومسيرة

صدى البلد

ينظم مركز سينما الحضارة التابع لـ قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، احتفالية بمناسبة ختام فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لدول العالم الإسلامي 2022، تحت عنوان "القاهرة.. سيرة ومسيرة".

 

وتقام الاحتفالية في السادسة من مساء الخميس الموافق 9 مارس 2023 بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا.

 

الدور التاريخي للقاهرة

 

وخلال احتفالية "القاهرة.. سيرة ومسيرة"، يقدم الكاتب الصحفي حسن حافظ، الكلمة الافتتاحية إذ يتحدث عن الدور التاريخي للقاهرة كعاصمة الثقافة الإسلامية لدول العالم الإسلامي 2022.

حسن حافظ

دروب القاهرة 

 

كما يقدم  الباحث عبد العظيم فهمي عرض بعنوان "أسرار القاهرة"، حيث يطرح خلال العرض خبايا وملامح خفية من دروب القاهرة، ممثلة للعصور المختلفة التي مرت على المدينة باعتبارها أحد أعرق مدن العالم.

 

عبد العظيم فهمي 

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حافة المدينة الفاطمية

صحاب الدرب

كما سيتم عرض فيلم قصير بعنوان "صحاب الدرب" وهو من إخراج هشام عبد الحميد، حيث يتناول الفيلم أثر القاهرة على حياة ثلاثة أصدقاء يقيمون فى حي قاهري عريق، يدور عالمهم الخاص على حافة المدينة الفاطمية، خارج بوابة المتولي بين درب المقشاتي وعطفة جامع الصالح طلائع وحارة القربيّة، كيف تأثر كل منهم بالمكان وكيف ترك بصمته عليهم.

 

هشام عبد الحميد

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قبلة الشعراء

 

كما يلقي الشاعر محمد المتيم تحت عنوان "بساط الثقافة"، ويتناول الشاعر في كلمته كيف كانت القاهرة قبلة الشعراء والأدباء والمثقفين، من شتى أقاليم مصر، ومن مختلف الأقطار العربية والإسلامية عبر العصور.

 

محمد المتيم
القاهرة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية القاهرة سيرة ومسيرة أسرار القاهرة جامع الصالح طلائع

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